عودة تونسي وانتظام مغربي.. ملخص مران الأهلي استعدادا لـ الطلائع بكأس عاصمة مصر

انتظم التونسي محمد علي بن رمضان نجم خط وسط النادي الاهلي اليوم الاثنين في تدريبات فريقه الجماعية للمرة الأولي عقب عودته للقاهرة بعد نهاية رحلة منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية.

وعاد المغربي أشرف بن شرقي جناح النادي الاهلي للمشاركة في التدريبات الجماعية استعدادا للعودة لمباريات المارد الأحمر بعد التعافي من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية.

وفي سياق اخر، أكد وليد صلاح الدين مدير الكرة فى النادي الأهلي أن المالي إليو ديانج سوف يصل إلي القاهرة يوم 15 يناير الجاري للإنتظام في تدريبات المارد الأحمر.

وأوضح وليد صلاح الدين أن الجهاز الفني قرر منح ديانج راحة لعدة أيام عقب نهاية مشاركته رفقة منتخب مالي فى بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

شدد وليد صلاح الدين على أن ديانج سوف يشارك فى التدريبات بداية من يوم 16 يناير الجاري استعدادا لمباريات المرحلة القدمة.