رئيس الوزراء يشهد فيلما تسجيليا حول مشروع اوبيليسك للطاقة الشمسية بطاقة 500 ميجاوات

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فيلما تسجيليا حول مشروع اوبيليسك للطاقة الشمسية بطاقة ٥٠٠ ميجاوات في نجع حمادي بمحافظة قنا.

واستعرض الفيلم التسجيلي مراحل المشروع منذ توقيع الاتفاقيات حتي الانتهاء من الأولي للمشروع.

وقال المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء إن الوزارة تواصل العمل في دور جهود الدولة في لتعظيم الاستفادة من الطاقات الجديدة والمتجددة لافتا أننا نشهد اليوم افتتاح المرحلة الأولى من مشروع اوبيليسك للطاقة الشمسية بطاقة ٥٠٠ ميجاوات من الطاقة الشمسية بالإضافة لنظام تخزين بالبطاريات بسعة ٢٠٠ ميجاوات يأتي في تطور جني ثمار التنمية في هذا المجال .

وأضاف أن التنفيذ تم خلال ١٣ شهرا فقط مما يجعله من أسرع المشروعات التي يتم إنجازها في المنطقة مؤكدا أن المشروع يعد أكبر مشاريع الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن هذا يعكس الثقة للمجتمع الدولي في جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر مشيرا الي ان أن مصر سوف تحقق نسبة ٤٢% من الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر قبل عام ٢٠٣٠ .