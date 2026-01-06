قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكل عايز يسلم عليه.. حفاوة استقبال من الأقباط للرئيس السيسي في كاتدرائية ميلاد المسيح
الرئيس السيسي يصل مقر كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الجديدة
الرئيس السيسي يصل مقر كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الجديدة
بث مباشر| أحمد موسى يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد
تعديلات مقترحة على قانون الإيجار القديم.. من المستفيد؟ وكيف تحسب الزيادة؟
وصول الرئيس السيسي لكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد
رئيس جامعة الأزهر يروي مشاهد شخصية وإنسانية عن قرب لـ لإمام الأكبر
اتحاد السلة يقرر إلغاء مباراة الزمالك وبتروجيت | اعرف السبب
انطلاق قداس عيد الميلاد بكاتدرائية العاصمة الإدارية برئاسة البابا تواضروس
مفاجأة .. نجم بيراميدز يقترب من الانتقال إلى العين الإماراتي
الأعلى للآثار: إدراج هرم زوسر المدرّج بـ تذكرة منطقة سقارة
طقس عيد الميلاد المجيد| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية
600 وحدة سكنية سنويا.. بشري سارة لتلك الفئات بعد اجتماع مجلس الوزراء

محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنون من أسر شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة ومصابي العمليات الحربية، عن تفاصيل موافقة مجلس الوزراء، والمتضمن الاستمرار في منح التمويل العقاري بسعر عائد يتراوح بين 3% و8% وفقا لمبادرتي البنك المركزي المصري، وذلك في حدود 600 وحدة سكنية سنويا.

مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء باعتماد 600 وحدة سكنية سنويا

ووافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدد من القرارات المهمة، خلال اجتماعه اليوم، شملت ملفات الإسكان، والتمويل العقاري، والتشريعات، والتعاون الدولي، والتعليم، والاستثمار.

واعتمد مجلس الوزراء قرار اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بجلسته رقم 34 المنعقدة في 1/12/2025، والمتضمن الاستمرار في منح التمويل العقاري بسعر عائد يتراوح بين 3% و8% وفقا لمبادرتي البنك المركزي المصري، لملفات أسر شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة ومصابي العمليات الحربية، إلى جانب الحالات الإنسانية الملحة والعاجلة، سواء للملفات السابقة أو الجديدة، أسوة بعملاء سكن لكل المصريين 1 و2 و3، وذلك في حدود 600 وحدة سكنية سنويا.

إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

كما وافق مجلس الوزراء على مد فترة تقديم طلبات المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لمدة 3 أشهر إضافية تنتهي في 12 أبريل 2026، بهدف تلقي طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية المتاحة لدى جهات الدولة، إلى جانب تكثيف الحملات الإعلامية لتوعية المواطنين.

ووافق المجلس على مشروع اتفاقيتين بين وزارة العدل المصرية ونظيرتها الإسبانية، الأولى لتسليم المجرمين بين جمهورية مصر العربية ومملكة إسبانيا، والثانية للمساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على تعديل المادتين 1 و2 من اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، ليصبح اسمها "الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي"، في إطار تطوير الهوية المؤسسية وتعزيز دورها في دعم الأمن الغذائي بالدول الأعضاء.

مجلس الوزراء

الصناعة الخضراء المستدامة

ووافق المجلس أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق التمويل الحكومي لمشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، لتنفيذ المشروع من خلال وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة، بهدف دعم الاستثمارات الصناعية في مجالات مكافحة التلوث، وكفاءة الطاقة، والاقتصاد الدائري، وإزالة الكربون.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن استضافة جمهورية مصر العربية للمركز الدولي لإدارة الموارد والأحياء المائية المعروف بالمركز الدولي للأسماك WorldFish، بما يعزز دور مصر الإقليمي في دعم أبحاث وتنمية الاستزراع السمكي وبناء القدرات في أفريقيا.

وشملت القرارات الموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 2000 م2 ناحية قرية حجازة قبلي بمركز قوص بمحافظة قنا، لإقامة محطة رفع صرف صحي ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

مجلس الوزراء

قرارات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

واعتمد المجلس عددا من قرارات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من بينها اعتماد أسعار بيع وحدات سكنية بمدينة الغردقة بمنطقة أبو عشرة، وطرح وحدات متبقية بمدينة الزينية بمحافظة الأقصر، ووحدات أخرى بمدينة الحرية الجديدة بمحافظة السويس، بنظم تمويل عقاري أو سداد نقدي، وفقا لضوابط محددة لمحدودي ومتوسطي الدخل.

كما وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتنفيذ أعمال الصيانة بالبنية التحتية للمدارس الثانوية ومنظومة امتحانات الثانوية العامة، بما يشمل منظومة مراقبة اللجان وتأمين البيانات.

ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على زيادة رأس مال صندوق النقد العربي وتعديل عدد من مواد اتفاقية تأسيسه، بما يتيح لمصر زيادة استفادتها من موارد الصندوق في مواجهة التحديات الاقتصادية.

واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 118 المنعقدة في 29 ديسمبر 2025، بعدد 25 موضوعا.

مصطفى مدبولي

مجتش مصر كلها قبل كدا | الحكومة تعلن خبرا سارا للجميع

صورة من اللقطة المثيرة

موقف غامض.. لقطة لا تليق في مباراة مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

لقاء الخميسي وأوسا

بعد صدمة لقاء الخميسي .. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل برسالة غير متوقعة

الأرصاد

يعقبه انخفاض حرارة وأمطار.. موجة حر صيفية تضرب البلاد فى هذا الموعد

الضريبة العقارية

«شوف بيتك منهم ولا لأ».. 4 حالات لرفع الضريبة العقارية وحالة جديدة للظروف الطارئة

رئيس مجلس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجارات القديمة

لقطة من الفيديو

القصة الكاملة لـ فيديو بيتفرجوا على الماتش وسابوا أخويا يموت بمستشفى بأكتوبر

القوات المسلحة

100 ألف جنيه.. القوات المسلحة تصرف تعويضات لأسر الشهداء والمصابين في الحروب السابقة وتحدد آليات التواصل

قناة النهار

النهار تطلق قناتها الجديدة life السبت المقبل

ويشهد المهرجان تنافس 15 عرضًا من 10 دول عربية

تفاصيل عروض الدورة السادسة عشرة لمهرجان المسرح العربي

كزبرة و منير

مجروح من صحابي.. كزبرة يثير الجدل برفقة الكينج محمد منير

هتصغري 15 سنة .. منتجات خارقة في علاج التجاعيد والخطوط التعبيرية

التجاعيد والخطوط التعبيرية

علامات في القدم قد تكشف نقص فيتامين د .. أعراض شائعة يحذر منها أطباء

علامات في القدم تشير إلى نقص فيتامين د

طرق طبيعية لتكثيف الحواجب بدون مستحضرات كيميائية .. وصفات مجرّبة

طرق طبيعية لتكثيف الحواجب

نظام ريجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع .. السر في 7 خطوات بسيطة

نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة

سر نجاح العملية الأمريكية

الأقمار الصناعية كلمة السر.. ضابط فنزويلي يكشف عن سبب نجاح العملية الأمريكية

سر فقدان محمد سامي الوزن

كأني دبدوب جنبها.. محمد سامي يكشف سبب فقدانه الوزن بعد ظهوره مع مي عمر

أقوال مادورو امام المحكمة

مادورو يدافع عن نفسه أمام القضاء الأمريكي لأول مرة والقاضي يقاطعه

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

