مدبولي: الدولة مستعدة لمختلف السيناريوهات لضمان حماية مصالحنا الوطنية

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة تعمل على تطوير وتحسين جودة الحياة لنحو 58 مليون مواطن، في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تُعد من أكبر المبادرات التنموية الشاملة على مستوى الجمهورية.

وأوضح مدبولي - خلال مؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم الثلاثاء، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء- أن الدولة تسعى بكل جهد إلى تلبية تطلعات واحتياجات المواطنين، مؤكدًا أن المشروعات الجاري تنفيذها تمثل حصاد الجمهورية الجديدة التي تضع المواطن في صدارة أولوياتها، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة»

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» شملت 1477 قرية، يستفيد منها نحو 20 مليون مواطن، لافتًا إلى أن المبادرة تستهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات والبنية الأساسية، وتحقيق تنمية متكاملة ومستدامة في الريف المصري.

ولفت مدبولي إلى استمرار الحكومة في تنفيذ مراحل المبادرة المختلفة وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يحقق أهداف التنمية الشاملة ويحسن مستوى معيشة المواطنين في مختلف المحافظات.

من ناحية أخرى، أكد مبدولي أن الدولة تتحرك وفق نهج واضح يقوم على دعم السلام والاستقرار ورفض أي صراعات إقليمية، مشددًا على أن مصر نجحت في تحسين أوضاعها الاقتصادية والأمنية رغم التأثيرات المباشرة للتوترات الإقليمية المحيطة.

رؤية الرئيس السيسي

وقال إن مصر تعيش في قلب هذه التصعيدات منذ سنوات، إلا أنها تسير بخط ثابت بفضل رؤية الرئيس السيسي التي ترتكز على الشفافية والوضوح والحفاظ على ثوابت الأمن القومي ودعم السلم والأمن الداخلي.

وأضاف رئيس الوزراء أن القيادة السياسية تتحرك باستمرار مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية، عبر وزارة الخارجية وكل أجهزة الدولة، لمنع التصعيد ودعم الاستقرار، مؤكدًا أن الدولة مستعدة لمختلف السيناريوهات المحتملة، وأنها تضع جميع الاحتمالات في حساباتها لضمان حماية مصالحها الوطنية.