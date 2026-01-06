قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يصل مقر كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الجديدة
بث مباشر| أحمد موسى يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد
تعديلات مقترحة على قانون الإيجار القديم.. من المستفيد؟ وكيف تحسب الزيادة؟
وصول الرئيس السيسي لكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد
رئيس جامعة الأزهر يروي مشاهد شخصية وإنسانية عن قرب لـ لإمام الأكبر
اتحاد السلة يقرر إلغاء مباراة الزمالك وبتروجيت | اعرف السبب
انطلاق قداس عيد الميلاد بكاتدرائية العاصمة الإدارية برئاسة البابا تواضروس
مفاجأة .. نجم بيراميدز يقترب من الانتقال إلى العين الإماراتي
الأعلى للآثار: إدراج هرم زوسر المدرّج بـ تذكرة منطقة سقارة
طقس عيد الميلاد المجيد| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية
حالة من عدم اليقين .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر
ترامب يعلن فائضا بـ39 مليار دولار .. ويصف الجيش الأمريكي بـ الأقوى في العالم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

مدبولي: الدولة مستعدة لمختلف السيناريوهات لضمان حماية مصالحنا الوطنية

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
أ ش أ

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة تعمل على تطوير وتحسين جودة الحياة لنحو 58 مليون مواطن، في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تُعد من أكبر المبادرات التنموية الشاملة على مستوى الجمهورية.

وأوضح مدبولي - خلال مؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم الثلاثاء، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء- أن الدولة تسعى بكل جهد إلى تلبية تطلعات واحتياجات المواطنين، مؤكدًا أن المشروعات الجاري تنفيذها تمثل حصاد الجمهورية الجديدة التي تضع المواطن في صدارة أولوياتها، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» 

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» شملت 1477 قرية، يستفيد منها نحو 20 مليون مواطن، لافتًا إلى أن المبادرة تستهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات والبنية الأساسية، وتحقيق تنمية متكاملة ومستدامة في الريف المصري.

ولفت مدبولي إلى استمرار الحكومة في تنفيذ مراحل المبادرة المختلفة وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يحقق أهداف التنمية الشاملة ويحسن مستوى معيشة المواطنين في مختلف المحافظات.

من ناحية أخرى، أكد مبدولي أن الدولة تتحرك وفق نهج واضح يقوم على دعم السلام والاستقرار ورفض أي صراعات إقليمية، مشددًا على أن مصر نجحت في تحسين أوضاعها الاقتصادية والأمنية رغم التأثيرات المباشرة للتوترات الإقليمية المحيطة.

رؤية الرئيس السيسي

وقال إن مصر تعيش في قلب هذه التصعيدات منذ سنوات، إلا أنها تسير بخط ثابت بفضل رؤية الرئيس السيسي التي ترتكز على الشفافية والوضوح والحفاظ على ثوابت الأمن القومي ودعم السلم والأمن الداخلي.

وأضاف رئيس الوزراء أن القيادة السياسية تتحرك باستمرار مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية، عبر وزارة الخارجية وكل أجهزة الدولة، لمنع التصعيد ودعم الاستقرار، مؤكدًا أن الدولة مستعدة لمختلف السيناريوهات المحتملة، وأنها تضع جميع الاحتمالات في حساباتها لضمان حماية مصالحها الوطنية. 

مدبولي تحسين الحياة مبادرة حياة كريمة

مصطفى مدبولي

مجتش مصر كلها قبل كدا | الحكومة تعلن خبرا سارا للجميع

صورة من اللقطة المثيرة

موقف غامض.. لقطة لا تليق في مباراة مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

لقاء الخميسي وأوسا

بعد صدمة لقاء الخميسي .. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل برسالة غير متوقعة

الأرصاد

يعقبه انخفاض حرارة وأمطار.. موجة حر صيفية تضرب البلاد فى هذا الموعد

الضريبة العقارية

«شوف بيتك منهم ولا لأ».. 4 حالات لرفع الضريبة العقارية وحالة جديدة للظروف الطارئة

رئيس مجلس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجارات القديمة

لقطة من الفيديو

القصة الكاملة لـ فيديو بيتفرجوا على الماتش وسابوا أخويا يموت بمستشفى بأكتوبر

القوات المسلحة

100 ألف جنيه.. القوات المسلحة تصرف تعويضات لأسر الشهداء والمصابين في الحروب السابقة وتحدد آليات التواصل

التجاعيد والخطوط التعبيرية

هتصغري 15 سنة .. منتجات خارقة في علاج التجاعيد والخطوط التعبيرية

علامات في القدم تشير إلى نقص فيتامين د

علامات في القدم قد تكشف نقص فيتامين د .. أعراض شائعة يحذر منها أطباء

طرق طبيعية لتكثيف الحواجب

طرق طبيعية لتكثيف الحواجب بدون مستحضرات كيميائية .. وصفات مجرّبة

هتصغري 15 سنة .. منتجات خارقة في علاج التجاعيد والخطوط التعبيرية

علامات في القدم قد تكشف نقص فيتامين د .. أعراض شائعة يحذر منها أطباء

طرق طبيعية لتكثيف الحواجب بدون مستحضرات كيميائية .. وصفات مجرّبة

نظام ريجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع .. السر في 7 خطوات بسيطة

سر نجاح العملية الأمريكية

الأقمار الصناعية كلمة السر.. ضابط فنزويلي يكشف عن سبب نجاح العملية الأمريكية

سر فقدان محمد سامي الوزن

كأني دبدوب جنبها.. محمد سامي يكشف سبب فقدانه الوزن بعد ظهوره مع مي عمر

أقوال مادورو امام المحكمة

مادورو يدافع عن نفسه أمام القضاء الأمريكي لأول مرة والقاضي يقاطعه

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

