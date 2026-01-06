مدبولي للوزراء: النقد الإعلامي "ضريبة العمل العام".. وتقييم أدائنا حق للمواطنين

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ملامح هامة لمستقبل الاقتصاد المصري، مؤكداً أننا نجني ثمار الإصلاحات بخطوات واثقة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: إن الحكومة ترحب بأي نقد طالما أنه يهدف إلى المصلحة العامة وليس التجريح، مؤكدًا أن الجميع بشر، وأن النقد جزء طبيعي من العمل العام.

وأضاف مدبولي إن نقد الأداء الحكومي حق لكل المواطنين في المناقشة، مشيرًا إلى أن بعض الوزراء أبدوا انزعاجهم من الهجوم الإعلامي، لكنه أكد أن هذا جزء من ضريبة العمل العام.

بعض النقد يأتي نتيجة غياب المعلومات الكاملة

وأشار رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم بالعاصمة الجديدة، إلى أن بعض النقد يأتي أحيانًا نتيجة غياب المعلومات الكاملة حول الموضوع سواء في البرامج الإعلامية أو عبر منشورات مواقع التواصل الاجتماعي، داعيًا صناع الرأي والصفوة الإعلامية إلى الإلمام الكامل بالحقيقة قبل توجيه أي نقد للحكومة.

وأكد رئيس الوزراء أن النقد يجب أن يصاحبه مقترحات عملية وجديرة بالتنفيذ، حتى تتبناها الحكومة.