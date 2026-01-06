قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار رسمي من حسام حسن بسبب مباراة بنين
إسرائيل تستفز العالم.. رئيس أرض الصومال يفتتح سفارة بلاده في تل أبيب
5 فتيات .. الداخلية تداهم ناديًا صحيًا لممارسة الأعمال المنافية للآداب في الهرم
مدبولي: نرحب بالنقد الموضوعي.. وتقييم المواطنين لأدائنا "ضريبة طبيعية" للعمل العام
رئيس الوزراء: نرحب بكل نقد تجاه أداء الحكومة في إطار المصلحة العامة
مدبولي: "حياة كريمة" تضاهي مشروعات دول كاملة.. والانتهاء من 22 ألف مشروع بالمرحلة الأولى
بالأسماء .. منح 18 من العاملين بالتأمين الصحي صفة مأموري الضبط القضائي
مدبولي: نعلن قريباً عن خفض نسبة الدين العام.. وندير الملف بـ احترافية
كوريا الشمالية: تجارب صاروخية تشمل نظام أسلحة صوتية لتعزيز الردع النووي
مدبولي: الأمور تتحسن بمصر رغم المؤثرات المباشرة الخارجية علينا
السيطرة على حريق بمخزني خردة قطع غيار سيارات في بولاق أبو العلا| صور
مدبولي: لدينا رغبة للإسراع في تنفيذ مشروعات حياة كريمة ومنظومة التأمين الصحي الشامل
مدبولي: "حياة كريمة" تضاهي مشروعات دول كاملة.. والانتهاء من 22 ألف مشروع بالمرحلة الأولى

كتب محمود مطاوع

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة شملت 20 محافظة و1477 قرية، ويستفيد منها نحو 20 مليون مواطن.

وأوضح مدبولي أن عدد المشروعات بالمرحلة الأولى يتجاوز 27 ألف مشروع، تم تنفيذها على مدار أربع سنوات، لافتًا إلى الانتهاء من تنفيذ أكثر من 22 ألف مشروع حتى الآن، فيما يجري استكمال باقي المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة.

وأكد رئيس الوزراء أن حجم مشروعات حياة كريمة يضاهي حجم مشروعات تُنفذ في دول كاملة، مشيرًا إلى أن المبادرة تستهدف تحسين وتطوير البنية التحتية بشكل شامل، بما يشمل شبكات المياه والصرف الصحي والاتصالات، فضلًا عن إعادة بناء وتطوير قرى ومناطق كاملة، لعدد سكان يفوق عدد سكان بعض الدول مجتمعة.

وتابع رئيس الوزراء أن الأمور تتحسن في مصر رغم التحديات الاقتصادية بسبب الأحداث في المنطقة مؤكدا أن مصر تنتهج مبدأ الشفافية وتدعم السلام والاستقرار كما أن مصر حريصة على التواصل مع كافة الجهات لوقف اي تصعيد في المنطقة من احداث .

