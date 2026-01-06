مدبولي: "حياة كريمة" تضاهي مشروعات دول كاملة.. والانتهاء من 22 ألف مشروع بالمرحلة الأولى

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة شملت 20 محافظة و1477 قرية، ويستفيد منها نحو 20 مليون مواطن.

وأوضح مدبولي أن عدد المشروعات بالمرحلة الأولى يتجاوز 27 ألف مشروع، تم تنفيذها على مدار أربع سنوات، لافتًا إلى الانتهاء من تنفيذ أكثر من 22 ألف مشروع حتى الآن، فيما يجري استكمال باقي المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة.

وأكد رئيس الوزراء أن حجم مشروعات حياة كريمة يضاهي حجم مشروعات تُنفذ في دول كاملة، مشيرًا إلى أن المبادرة تستهدف تحسين وتطوير البنية التحتية بشكل شامل، بما يشمل شبكات المياه والصرف الصحي والاتصالات، فضلًا عن إعادة بناء وتطوير قرى ومناطق كاملة، لعدد سكان يفوق عدد سكان بعض الدول مجتمعة.

وتابع رئيس الوزراء أن الأمور تتحسن في مصر رغم التحديات الاقتصادية بسبب الأحداث في المنطقة مؤكدا أن مصر تنتهج مبدأ الشفافية وتدعم السلام والاستقرار كما أن مصر حريصة على التواصل مع كافة الجهات لوقف اي تصعيد في المنطقة من احداث .