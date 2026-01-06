مدبولي: الأمور تتحسن بمصر رغم المؤثرات المباشرة الخارجية علينا

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن مصر الأمور بها تتحسن رغم المؤثرات الخارجية التي تؤثر علينا بصورة مباشرة.. وتتحرك فى إطار خط واضح تماما وضعه الرئيس السيسي للسياسة المصرية.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم، الثلاثاء، أن مصر تنتهج منهج الشفافية والوضوح وضد أى نوع من الصراعات والمشاكل وتحرص على السلام والإستقرار.

وتابع: “شعوب دول شقيقة وصديقة حتي هذه اللحظة مازالت تعاني والأوضاع بها تتدهور.. ومصر حريصة من خلال القيادة السياسية وحرص الرئيس السيسي على موضوع دعم السلام والإستقرار ووقف أى تصعيد”.

وأشار: “نسير ونحرص على كل الثوابت الخاصة بالامن القومي المصري ودعم وإستقرار السلم والامن الداخلي داخل مصر ونظل مستمرين فى هذا الخط”.

وعن موضوع قانون الإيجار القديم، أضاف: “ سنقوم إجتماع الأسبوع القادم من أجل مراجعة أى صعوبات فى عملية التسجيل من أجل التبسيط على المواطن، وفى نفس الوقت نكون مطمئنين أن الموضوع يستحق”.