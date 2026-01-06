قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

مدبولي: استعادة قوة الجنيه وتراجع التضخم في 2026

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
كتب محمود مطاوع

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل في ملف خفض الدين بكل احترافية مؤكدا أننا سوف نعلن خلال الفترة القصيرة المقبلة عن خفض الدين بالنسبة لناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف رئيس الوزراء أن مؤشر مدير المشتريات حقق رقم 50 نقطة وهذا شئ مهم جدا مؤكدا أن هذا يعزز قدرة الاقتصاد المصري.

واشار رئيس الوزراء الى تقرير وكالة استاندرت أكدت أن مصر سوق واعد للاستثمار كما أكدت على الاستقرار الذي يشهده الاقتصاد المصري وأن مصر قبلة للاستثمار وتوقع التقرير  أن يتراجع التضخم خلال عام 2026 واستعادة قوة الجنية المصري واستقرار سعر الصرف.

وأشار الي ان تحويلات المصريين بالخارج وصلت الي 37.5 مليار دولار بزيادة ٤٢% عن العام الماضي موجها الشكر لأبناء مصر في الخارج لدعهم لمصر .

واشار مدبولي الي انه تزايد عدد السائحين الوافدين المصري الى 19 مليون سائح متوقعا أن يتصاعد هذا الرقم خلال الفترة المقبلة مؤكدا ان الحكومة تعمل على خلق مقاصد سياحية جديد وكذلك نوعيات سائحين جديدة.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الحكومة الدين خفض الدين

نظام ريجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع .. السر في 7 خطوات بسيطة
طريقة عمل البيتزا فى المنزل
أضرار الصلصة المعلبة
ايمان العاصي
