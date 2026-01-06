مدبولي: لدينا رغبة للإسراع في تنفيذ مشروعات حياة كريمة ومنظومة التأمين الصحي الشامل

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مشروعات حياة كريمة تهتم بالمواطن المصري وتحسين جودة الحياة .

وقال مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومية الأسبوعي ، :" حريصين على تلبية تطلعات المواطن المصري في كافة محافظات الجمهورية ودخول منظومة التأمين الصحي الشامل ومشروعات حياة كريمة في كافة المحافظات".



وتابع مدبولي :" لدينا رغبة لإسراع الخطى لتسريع مراحل تنفيذ مشروعات حياة كريمة ومنظومة التأمين الصحي الشامل".

وأكمل مدبولي :" كلما استقرت أرقام الاقتصاد المصري وانخفضت نسبة الدين كلما استطاعت الدولة توجيه إيرادات أكثر لمشروعات حياة كريمة في قرى مصر".



ولفت مدبولي:" نسعى أن نعطي مساحة أكبر لتنفيذ مشروعات حياة كريمة ".