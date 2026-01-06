قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار رسمي من حسام حسن بسبب مباراة بنين
إسرائيل تستفز العالم.. رئيس أرض الصومال يفتتح سفارة بلاده في تل أبيب
5 فتيات .. الداخلية تداهم ناديًا صحيًا لممارسة الأعمال المنافية للآداب في الهرم
مدبولي: نرحب بالنقد الموضوعي.. وتقييم المواطنين لأدائنا "ضريبة طبيعية" للعمل العام
رئيس الوزراء: نرحب بكل نقد تجاه أداء الحكومة في إطار المصلحة العامة
مدبولي: "حياة كريمة" تضاهي مشروعات دول كاملة.. والانتهاء من 22 ألف مشروع بالمرحلة الأولى
بالأسماء .. منح 18 من العاملين بالتأمين الصحي صفة مأموري الضبط القضائي
مدبولي: نعلن قريباً عن خفض نسبة الدين العام.. وندير الملف بـ احترافية
كوريا الشمالية: تجارب صاروخية تشمل نظام أسلحة صوتية لتعزيز الردع النووي
مدبولي: الأمور تتحسن بمصر رغم المؤثرات المباشرة الخارجية علينا
السيطرة على حريق بمخزني خردة قطع غيار سيارات في بولاق أبو العلا| صور
مدبولي: لدينا رغبة للإسراع في تنفيذ مشروعات حياة كريمة ومنظومة التأمين الصحي الشامل
مدبولي: نرحب بالنقد الموضوعي.. وتقييم المواطنين لأدائنا "ضريبة طبيعية" للعمل العام

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
كتب محمود مطاوع

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه سيتم عقد اجتماع مع الوزراء المعنيين الأسبوع المقبل؛ لبحث سبل تبسيط إجراءات تسجيل وحدات الإيجار القديم على المنظومة الحكومية، بما يسهم في تيسير الإجراءات على المواطنين وتحقيق المستهدفات المرجوة من المنظومة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده رئيس مجلس الوزراء، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء.

ضريبة طبيعية للعمل العام

ومن جانب أخر، قال الدكتور مصطفى مدبولي: إن الحكومة ترحب بكل أشكال النقد البنّاء لأدائها في إطار المصلحة العامة، مؤكدًا أن من حق جميع المواطنين أن يكون أداء الحكومة محل تقييم ونقد دائم، طالما كان ذلك بعيدًا عن التجريح الشخصي، مشيرًا إلى أن النقد الموضوعي يُعد ضريبة طبيعية للعمل العام.


وأوضح رئيس الوزراء أن بعض المداخلات والآراء التي تُطرح أحيانًا تعكس غيابًا جزئيًا للصورة الكاملة لدى بعض الفئات، لافتًا إلى أن الحكومة تحرص على الاستماع لكافة الآراء والمقترحات المطروحة عبر البرامج والمنصات المختلفة، والوقوف على حقيقة الأوضاع على أرض الواقع.


وأشار إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، موضحًا أن بعض المناطق ما زالت تحتاج إلى استكمال أعمال التطوير، وتسعى الدولة إلى تسريع وتيرة العمل بها، مؤكدًا أن من حق المواطنين في تلك المناطق المطالبة بالتطوير والمتابعة المستمرة لمستوى الخدمات المقدمة.


وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تأمل أن ينبثق عن النقد مقترحات عملية، موضحًا أن هناك لجانًا استشارية تقوم بدراسة عدد من الأفكار والمقترحات، ويتم تبني المناسب منها بما يحقق المصلحة العامة للدولة ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الهدف الرئيسي للحكومة هو تحقيق المصلحة العامة للدولة وتحسين جودة حياة المواطنين، من خلال الاستماع إلى مختلف الآراء، وتعزيز قنوات التواصل مع المجتمع.

نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة
طريقة عمل البيتزا فى المنزل
أضرار الصلصة المعلبة
ايمان العاصي
