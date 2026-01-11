قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لاعب كوت ديفوار: منتخب مصر لعب مباراة جماعية ونالوا مرادهم
بالفيديو كونفرانس..كواليس محاكمة شاكر محظور.. والمحامى يطالب بالبراءة
فولفو تدخل التحدي.. فولفو EX60 تنافس بي إم دبليو ومرسيدس وتسلا
مؤشر مرصد الأزهر: استقرار نسبي وهجمات محدودة بشرق أفريقيا فى ديسمبر 2025
شوبير: مؤشرات إيجابية قريبًا في الإسماعيلي واستثمار جديد قادم
خطوات التسجيل في كشف الأورام السرطانية مجاناً.. الرابط والخطوات
وزير الثقافة يكرم أحمد مجدي بآداب عين شمس لفوزه بجائزة الدولة التشجيعية 2025
الأزهري: العالم يشهد تسارعًا غير مسبوق يفرض مسؤولية كبرى على المؤسسات الدينية والفكرية
مدبولي: غدا افتتاح مشروع عملاق في مجال الطاقة المتجددة في صعيد مصر
وزير الأوقاف: نعمل على خطاب تنوير وعمران يجمع ولا يفرق
وزير الثقافة يكرم د. أحمد مجدي بآداب عين شمس لفوزه بجائزة الدولة التشجيعية 2025
الأزهري: على المؤسسات الدينية تقديم خطاب يسهم في إخراج الإنسانية من دائرة الظلام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
قافلة مجلس الوزراء الطبية المجانية تبدأ أعمالها بمستشفى الداخلة العام

قافله طبيه
قافله طبيه
منصور ابوالعلمين

بدأت أعمال قافلة مجلس الوزراء، بالتعاون مع بنك الشفاء، بمستشفى الداخلة العام بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، من خلال توفير الفحوصات الطبية والعلاج في عدد من التخصصات الطبية.

قافلة مجلس الوزراء الطبية المجانية تبدأ أعمالها بمستشفى الداخلة العام

وصرح الدكتور شريف صبحي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، أن القافلة تأتي في إطار حرص الدولة على دعم القطاع الصحي بالمحافظة، وتوفير خدمات طبية متكاملة للمواطنين، خاصة بالمناطق البعيدة، مؤكدًا أن المديرية تقدم كافة أوجه الدعم والتنسيق لضمان حسن سير أعمال القافلة وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

وأكد شريف، أن القافلة تقدم خدماتها خلال الفترة من 11 إلى 15 يناير الجاري 2026، وتضم تخصصات: عظام - باطنة - أطفال - جلدية - أنف وأذن وحنجرة، بالإضافة إلى قافلة رمد متكاملة، في مركز الداخلة.

ولفت إلى أنه في مركز الفرافرة، ستقدم القافلة خدماتها يومي الأربعاء والخميس الموافق 14 و15 يناير، تشمل تخصصات: عظام - باطنة - أطفال - جلدية - أنف وأذن وحنجرة.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد قافلة طبية

