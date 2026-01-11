بدأت أعمال قافلة مجلس الوزراء، بالتعاون مع بنك الشفاء، بمستشفى الداخلة العام بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، من خلال توفير الفحوصات الطبية والعلاج في عدد من التخصصات الطبية.

قافلة مجلس الوزراء الطبية المجانية تبدأ أعمالها بمستشفى الداخلة العام

وصرح الدكتور شريف صبحي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، أن القافلة تأتي في إطار حرص الدولة على دعم القطاع الصحي بالمحافظة، وتوفير خدمات طبية متكاملة للمواطنين، خاصة بالمناطق البعيدة، مؤكدًا أن المديرية تقدم كافة أوجه الدعم والتنسيق لضمان حسن سير أعمال القافلة وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

وأكد شريف، أن القافلة تقدم خدماتها خلال الفترة من 11 إلى 15 يناير الجاري 2026، وتضم تخصصات: عظام - باطنة - أطفال - جلدية - أنف وأذن وحنجرة، بالإضافة إلى قافلة رمد متكاملة، في مركز الداخلة.

ولفت إلى أنه في مركز الفرافرة، ستقدم القافلة خدماتها يومي الأربعاء والخميس الموافق 14 و15 يناير، تشمل تخصصات: عظام - باطنة - أطفال - جلدية - أنف وأذن وحنجرة.