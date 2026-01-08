قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب الشبورة الكثيفة.. الإسكندرية تغلق الطريق الصحراوي وتحذر السائقين
ما يقرب من 200 لقاء ومشاركة واستقبال وفود محلية ودولية لمفتي الجمهورية خلال 2025
ألمانيا .. انهيار مبنى سكني نتيجة انفجار قوي بمدينة ألبشتات
الأمواج تتجاوز 5 أمتار.. إنذار بحري بشأن الملاحة في المتوسط بمصر
نرحب بالنقد .. النقل تستجيب لشكاوى المواطنين وتنهي أعمال صيانة "وصلة السنانية" بدمياط
ترامب يكشف مدة سيطرة الولايات المتحدة على فنزويلا
نحو 3 ملايين راكب شهريًا.. ارتفاع ملحوظ في حركة المسافرين بمطار القاهرة
شقيت عليه 12 سنة | ماذا قالت والدة السبّاح يوسف محمد أمام المحكمة
دعاؤك رابح في كل الأحوال.. 3 عطايا تنتظرك إحداها عند الدعاء
الجيش السوري يعلن حظر التجوّل في أحياء حلب بهذا الموعد
هنا ابنة شيرين عبد الوهاب تغني لوالدتها على بالي.. فيديو
المجالس الطبية .. طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجامعة العربية تستضيف اجتماعات الدورة 49 لمجلس وزراء الشباب والرياضة

أرشيفية- شعار وزارة الداخلية
أرشيفية- شعار وزارة الداخلية
الديب أبوعلي

تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة الشباب والرياضة – الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب)، اجتماعات اللجان الفنية المعاونة (الشبابية، الرياضية، المالية) خلال الفترة من 11 إلى 12 يناير 2026 بمقر الأمانة العامة بالقاهرة.

كما يعقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، اجتماعًا يوم الثلاثاء 13 يناير 2026، برئاسة جمهورية مصر العربية وعضوية كل من: المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، الجمهورية التونسية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المملكة العربية السعودية، جمهورية العراق، دولة فلسطين، دولة الكويت، دولة ليبيا.

فيما تُعقد الدورة 49 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضحت وزير مفوض إيناس الفرجاني – المشرف على قطاع الشؤون الاجتماعية – أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار التحديات التي طرأت على المنطقة العربية والعالم، والتغيرات المتسارعة الإقليمية والعالمية، مؤكدة اهتمام القادة والحكومات العربية ووزراء الشباب والرياضة بالشباب العربي باعتباره طاقة بشرية هائلة لدعم التنمية العربية.

وأضافت إدارة الشباب والرياضة – الأمانة الفنية للمجلس – أنها ستقدم مقترحات لأنشطة شبابية تخدم الشباب العربي من خلال برامج وجلسات حوارية على جدول أعمال المجلس، تشمل:

  • منتدى التعاون العربي الصيني الرابع.
  • منتدى التعاون العربي الأوروبي التاسع.
  • نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي الرابع.
  • صالون الشباب العربي الثالث.
  • دورة تدريبية حول الذكاء الاصطناعي وصناعة المحتوى وصناعة الوعي لدى الشباب.
  • دورة تدريبية حول الأمن السيبراني والصحة النفسية للشباب.
  • جائزة التميز للشباب العربي.
  • البطولة العربية الأولى للألعاب الإلكترونية.
  • بطولة كأس جامعة الدول العربية للسفارات.

كما تقدمت وزارات الشباب والرياضة بالدول الأعضاء بالعديد من الأنشطة الشبابية والرياضية المتنوعة، بهدف الوصول إلى كافة فئات الشباب العربي، منها:

  • برنامج رحلة المشاعر المقدسة لشباب الدول العربية بالمملكة العربية السعودية في نسخته العاشرة.
  • سفينة النيل للشباب العربية بجمهورية مصر العربية.
  • إعلان عاصمة الشباب العربي لعام 2026..
  • ماراثون السلام – جمهورية الصومال الفيدرالية.
  • المهرجان العربي للرياضة المدرسية بالجمهورية الجزائرية.
  • البطولة العربية لأندية السيدات – الشارقة.
  • المنامة عاصمة الثقافة الرياضية العربية.
  • دورة الألعاب الرياضية للاتحادات النوعية 2026.

ونوهت الوزير المفوض بأن قطاع الشؤون الاجتماعية قدم الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للشباب والسلم والأمن، والتي تم تدشينها بالمملكة الأردنية عام 2025، كأول استراتيجية من نوعها في الوطن العربي والعالم، وسيتم العمل على مخرجات الاستراتيجية خلال عام 2026.

وأكدت أن قطاع الشؤون الاجتماعية (إدارة الشباب والرياضة – الأمانة الفنية للمجلس) يعمل على المتابعة المستمرة مع وزارات الشباب والرياضة بالدول العربية لدعم الشباب، ويعمل كنقطة تواصل لتبادل المعلومات والخبرات والخطط والبرامج الشبابية الحالية والمستقبلية بين الدول العربية.

إيناس الفرجاني قطاع الشؤون الاجتماعية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية جامعة الدول العربية إدارة الشباب والرياضة مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب جمهورية مصر العربية المملكة الأردنية الهاشمية المنطقة العربية وزراء الشباب والرياضة الذكاء الاصطناعي منتدى التعاون العربي الصيني الرابع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

الكتكوت بـ 35 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 يناير

دواجن

منتجي الدواجن يكشف مفاجأة عن الأسعار قبل رمضان.. هل تصل 90 جنيها؟

حمزة عبد الكريم

موهبة حقيقية.. مدرب منتخب مصر يكشف سبب اختيار برشلونة لحمزة عبد الكريم

مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة يناير 2026 وقيمتها وشروط الاستحقاق

مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة يناير 2026 وقيمتها وشروط الاستحقاق

تريزيجيه

لا أزمات بالمنتخب.. عضو اتحاد الكرة يكشف موقف تريزيجيه من مواجهة كوت ديفوار

الاهلي

ميركاتو الأهلي.. الرجاء المغربي يُهدد بإيقاف صفقة بلعمري ومرتجي يتدخل

الأهلي

الجزار وفيصل.. خطوة واحدة تفصل الأهلي عن صفقتين جديدتين

ترامب و رئيس كولومبيا

بعد اعتقال مادورو .. ترامب يعلن اتصالاً مفاجئاً مع رئيس كولومبيا.. ما التفاصيل؟

ترشيحاتنا

الأهلي

محمد حمدي ليس الأول.. لعنة الإصابات تضرب مواهب وصفقات الأهلي السوبر

بترول أسيوط وطنطا

موعد مباريات الجولة الـ 18 من دوري المحترفين

هاجر عبدالقادر

اتحاد التنس ينفى علاقته بهاجر عبدالقادر بعد أزمة مشاركتها في بطولة كينيا

بالصور

بعد إصابة لقاء سويدان.. أعراض وأسباب العصب السابع

لقاء سويدان
لقاء سويدان
لقاء سويدان

مسلسلات رمضان 2026.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل توابع والقنوات الناقلة

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

مش بس مسلوق.. طرق مبتكرة لتقديم البروكلي بمذاق شهي

بروكلي
بروكلي
بروكلي

بسيطة وأنيقة.. مي عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية
مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية
مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

فيديو

محمد رمضان

بسبب قبله وحذاء.. محمد رمضان يوقف حفله في استاد القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد