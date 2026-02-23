علوم قناة السويس تطلق ملتقى توظيفي بعنوان «من الجامعة لسوق العمل» مايو المقبل

تستعد كلية العلوم بجامعة قناة السويس، لتنظيم «الملتقى التوظيفي بكلية العلوم - جامعة قناة السويس» تحت شعار «من الجامعة إلى سوق العمل»، وذلك يوم 3 مايو 2026، بمدرج 1 - مبنى المكتبة - كلية العلوم، مع إتاحة الحضور مجانًا لكافة المشاركين، تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف الدكتورة مها فريد سليمان، عميد كلية العلوم.

ويأتي تنظيم الملتقى بإشراف منسق الملتقى الدكتورة ياسمين محمد حسن، مدير وحدة الدعم الأكاديمي للطلاب بالكلية، مستهدفًا طلاب السنوات النهائية بكلية العلوم، وخريجي كلية العلوم، وطلاب الدراسات العليا، في إطار توجه الجامعة لتعزيز جاهزية طلابها وخريجيها للاندماج الفعّال في سوق العمل المحلي والإقليمي.

ويهدف الملتقى إلى توفير فرص عمل وتدريب حقيقية لطلاب وخريجي كلية العلوم، وبناء جسور تواصل فعالة بين الجامعة والمؤسسات والشركات، ومساعدة الطلاب على اكتشاف متطلبات سوق العمل الحديثة، إلى جانب تنمية مهارات كتابة السيرة الذاتية واجتياز المقابلات الشخصية، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال لدى الشباب، ودعم التحول من الدراسة الأكاديمية إلى الحياة المهنية بنجاح.

كما يناقش الملتقى عددًا من المحاور المهمة، من بينها تأهيل طلاب وخريجي كلية العلوم لسوق العمل المحلي والإقليمي، والتعريف بالمسارات الوظيفية المتاحة لخريجي التخصصات العلمية المختلفة، وربط البحث العلمي والتخصص الأكاديمي باحتياجات سوق العمل، وتنمية المهارات الشخصية والمهنية المطلوبة للتوظيف، ودعم ريادة الأعمال والعمل الحر للخريجين.

ويتضمن الملتقى باقة متنوعة من الفعاليات، تشمل مقابلات توظيف مباشرة مع ممثلي الشركات والمؤسسات المشاركة، ومحاضرات وندوات يقدمها خبراء ومتخصصون من سوق العمل، وجلسات إرشاد مهني حول التخطيط الوظيفي والمسارات المهنية، إلى جانب معرض للشركات والمؤسسات للتعريف بفرص العمل والتدريب المتاحة.

كما يتيح الملتقى عددًا من المزايا المكتسبة للمشاركين، من بينها فرص عمل وفرص تدريب فعلية، وجلسات Networking مباشرة بين الطلاب وممثلي الشركات، ومحاكاة مقابلات العمل مع متخصصين، وعرض قصص نجاح لخريجين متميزين من كلية العلوم، فضلًا عن جلسات أسئلة وأجوبة مفتوحة مع خبراء التوظيف، واستشارات مهنية يقدمها متخصصون.

ومن المتوقع مشاركة شركات ومؤسسات من القطاعين العام والخاص، ومراكز بحثية ومعامل، وشركات تكنولوجيا ودواء وتحاليل، بما يعكس تنوع الفرص المطروحة أمام خريجي التخصصات العلمية المختلفة. ويجري تنظيم الملتقى من خلال إدارة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع وحدة الدعم الأكاديمي للطلاب بالكلية، مع إتاحة التسجيل عبر رمز استجابة سريعة (QR Code) مخصص للتسجيل تحت جملة «سجل الآن» في الصور الدعائية الخاصة بالملتقى، بما يسهم في تسهيل إجراءات المشاركة وضمان أكبر استفادة ممكنة للحضور.