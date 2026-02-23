قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكشف عن مدينة سكنية أثرية وجبانة قبطية أسفلها بموقع شيخ العرب همام
كبار القراء ونجوم دولة التلاوة يواصلون إحياء خامس ليالي رمضان في المساجد الكبرى
النقل : التوسع في تصنيع مكونات قطع غيار قطارات السكة الحديد
كيف برأ القرآن السيدة عائشة من الافتراء في حادثة الإفك؟.. دينا أبو الخير توضح
مصر تواصل استقبال وعلاج الجرحى الفلسطينيين وتسهيل العودة إلى غزة
مدبولي يشهد إطلاق مبادرة أبواب الخير.. غدا
شعبة النقل الدولي: 600 مليون دولار استثمارات بمحطة «تحيا مصر 1» تعزز تنافسية ميناء دمياط
بسبب 35 ألف أسرة | طلب برلماني عاجل بوقف رواتب مسئولين بوزارة الزراعة
صراع النقاط الأخيرة.. مباريات الحسم تحدد مصير صدارة الدوري قبل انطلاق الدور الثاني.. تعرف عليها بالكامل
دعاء اليوم الخامس من رمضان لانشراح الصدر وتيسير الأمور
الأوكازيون الشتوي 2026.. إزاي تبلغ عن التخفيضات الوهمية؟
هل يجوز قضاء صلاة التراويح لمن فاتته؟.. الإفتاء تجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

علوم قناة السويس تطلق ملتقى توظيفي بعنوان «من الجامعة لسوق العمل» مايو المقبل

كلية العلوم تستعد لانطلاق المؤتمر
كلية العلوم تستعد لانطلاق المؤتمر
الإسماعيلية انجي هيبة

تستعد كلية العلوم بجامعة قناة السويس، لتنظيم «الملتقى التوظيفي بكلية العلوم - جامعة قناة السويس» تحت شعار «من الجامعة إلى سوق العمل»، وذلك يوم 3 مايو 2026، بمدرج 1 - مبنى المكتبة - كلية العلوم، مع إتاحة الحضور مجانًا لكافة المشاركين، تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف الدكتورة مها فريد سليمان، عميد كلية العلوم.

ويأتي تنظيم الملتقى بإشراف منسق الملتقى الدكتورة ياسمين محمد حسن، مدير وحدة الدعم الأكاديمي للطلاب بالكلية، مستهدفًا طلاب السنوات النهائية بكلية العلوم، وخريجي كلية العلوم، وطلاب الدراسات العليا، في إطار توجه الجامعة لتعزيز جاهزية طلابها وخريجيها للاندماج الفعّال في سوق العمل المحلي والإقليمي.

ويهدف الملتقى إلى توفير فرص عمل وتدريب حقيقية لطلاب وخريجي كلية العلوم، وبناء جسور تواصل فعالة بين الجامعة والمؤسسات والشركات، ومساعدة الطلاب على اكتشاف متطلبات سوق العمل الحديثة، إلى جانب تنمية مهارات كتابة السيرة الذاتية واجتياز المقابلات الشخصية، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال لدى الشباب، ودعم التحول من الدراسة الأكاديمية إلى الحياة المهنية بنجاح.

كما يناقش الملتقى عددًا من المحاور المهمة، من بينها تأهيل طلاب وخريجي كلية العلوم لسوق العمل المحلي والإقليمي، والتعريف بالمسارات الوظيفية المتاحة لخريجي التخصصات العلمية المختلفة، وربط البحث العلمي والتخصص الأكاديمي باحتياجات سوق العمل، وتنمية المهارات الشخصية والمهنية المطلوبة للتوظيف، ودعم ريادة الأعمال والعمل الحر للخريجين.

ويتضمن الملتقى باقة متنوعة من الفعاليات، تشمل مقابلات توظيف مباشرة مع ممثلي الشركات والمؤسسات المشاركة، ومحاضرات وندوات يقدمها خبراء ومتخصصون من سوق العمل، وجلسات إرشاد مهني حول التخطيط الوظيفي والمسارات المهنية، إلى جانب معرض للشركات والمؤسسات للتعريف بفرص العمل والتدريب المتاحة.

كما يتيح الملتقى عددًا من المزايا المكتسبة للمشاركين، من بينها فرص عمل وفرص تدريب فعلية، وجلسات Networking مباشرة بين الطلاب وممثلي الشركات، ومحاكاة مقابلات العمل مع متخصصين، وعرض قصص نجاح لخريجين متميزين من كلية العلوم، فضلًا عن جلسات أسئلة وأجوبة مفتوحة مع خبراء التوظيف، واستشارات مهنية يقدمها متخصصون.

ومن المتوقع مشاركة شركات ومؤسسات من القطاعين العام والخاص، ومراكز بحثية ومعامل، وشركات تكنولوجيا ودواء وتحاليل، بما يعكس تنوع الفرص المطروحة أمام خريجي التخصصات العلمية المختلفة. ويجري تنظيم الملتقى من خلال إدارة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع وحدة الدعم الأكاديمي للطلاب بالكلية، مع إتاحة التسجيل عبر رمز استجابة سريعة (QR Code) مخصص للتسجيل تحت جملة «سجل الآن» في الصور الدعائية الخاصة بالملتقى، بما يسهم في تسهيل إجراءات المشاركة وضمان أكبر استفادة ممكنة للحضور.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايمان الزيدي و عبد المنصف

بعد 7 سنوات صمت.. أول رد من طليقة محمد عبد المنصف عقب أزمتها الأخيرة

الدواجن

الفراخ بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026

حالة الطقس في مصر

الطقس الآن.. أمطار رعدية تضرب بعض المحافظات والأجواء مضطرة اليوم

الاهلي

الزمالك وبيراميدز في الدوري.. طلب عاجل من الأهلي

حمزه عبد الكريم

بعد عودته للقاهرة.. بشرى سارة لـ حمزة عبد الكريم قبل بدء رحلته مع برشلونة

قيمة زكاة الفطر 2026

قيمة زكاة الفطر 2026 وموعد إخراجها.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

الطالب

خلافات أسرية.. عودة طالب المرج المتغيب إلى أسرته

اموال

اشتروا عقارات وسيارات.. 3 تجار مخدرات يغسلون 70 مليون جنيه

المتهم

مهتز نفسيا.. القبض على المتهم بالتعدى على المواطنين بقويسنا

بالصور

بالذهبي.. ليلى علوي تثير السوشيال ميديا في رمضان

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

احذر تناول الطعمية على السحور.. لهذه الأسباب

احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب
احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب
احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب

للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة

للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة
للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة
للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة

من حاملات الطائرات للقاذفات النووية.. تعرف على خريطة الانتشار العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط

حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد
حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد
حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد