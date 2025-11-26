جيش الإحتلال يواصل بحثه عن مقاومي رفح.. والتعرف على جثة إسرائيلي في غزة

أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن البحث مستمر عن المقاومين في رفح وتم تحديد هويات 6 منهم واستهدافهم في بنية تحتية تحت الأرض.

فيما أعلنت إسرائيل اليوم الأربعاء أن الجثة التي سلمها مقاومون في غزة كانت جثة درور أور، أحد آخر ثلاثة رهائن متوفين محتجزين في الأراضي الفلسطينية.

حددت جماعة الجهاد الإسلامي مكان الجثة يوم الاثنين في وسط قطاع غزة وسلمتها يوم الثلاثاء إلى الصليب الأحمر، الذي يعمل كوسيط محايد.

تم تسليم النعش ونقله إلى إسرائيل، وتم التعرف على الرفات في المركز الوطني للطب الشرعي في تل أبيب.

وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان إن حكومة إسرائيل "عازمة وملتزمة وتعمل بلا كلل لإعادة رهينتينا لدفنهما بشكل لائق".

وتعد جثتا الرهينتين الأخيرتين اللتين لا تزالان في غزة هما جثتا ران جفيلي وسودثيساك رينثالاك.

سلمت حماس آخر الرهائن كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة مع إسرائيل والذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر.

وقال مكتب نتنياهو إن حماس "مطالبة بالوفاء بالتزاماتها تجاه الوسطاء وإعادة الرهائن الذين سقطوا كجزء من تنفيذ الاتفاق. لن نتنازل عن هذا ولن ندخر جهدًا حتى نعيد جميع الرهائن الذين سقطوا".

نحو 70 ألف شهيد

أدى الهجوم المروع لإسرائيل على غزة إلى استشهاد 69775 شخصًا على الأقل، وفقًا لأرقام من وزارة الصحة في القطاع تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

