قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القانون يحذر المخالفين| عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث.. وكيفية تنفيذها
تراجع سعر الدولار في ختام تعاملات الأربعاء
مروج شائعات..نقيب المهن التمثيلية يطالب بحفظ سمعة نجلته من الصيرفي
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
الزمالك يعلن استعداده لمواجهة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
غيابات مؤثرة تضرب الزمالك قبل موقعة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
هل تعود للسجن؟.. بلاغ ضد سما المصري لتعمدها الإساءة للرجل الصعيدي
نتنياهو يعبر عن استيائه من كثرة مثوله أمام المحكمة
الزمالك يواصل تحركاته لضم حامد حمدان رغم أزمة القيد
الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا
وزارة الرياضة: سنوفر طائرات لنقل الجماهير لدعم المنتخب في المغرب
4.5 مليار جنيه.. الداخلية تنظف مصر من أباطرة ومهربي الكيف| شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جيش الإحتلال يواصل بحثه عن مقاومي رفح.. والتعرف على جثة إسرائيلي في غزة

الاحتلال
الاحتلال
محمد على

أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن البحث مستمر عن المقاومين في رفح وتم تحديد هويات 6 منهم واستهدافهم في بنية تحتية تحت الأرض.

فيما أعلنت إسرائيل اليوم الأربعاء أن الجثة التي سلمها مقاومون في غزة كانت جثة درور أور، أحد آخر ثلاثة رهائن متوفين محتجزين في الأراضي الفلسطينية.

حددت جماعة الجهاد الإسلامي مكان الجثة يوم الاثنين في وسط قطاع غزة وسلمتها يوم الثلاثاء إلى الصليب الأحمر، الذي يعمل كوسيط محايد.

تم تسليم النعش ونقله إلى إسرائيل، وتم التعرف على الرفات في المركز الوطني للطب الشرعي في تل أبيب.

وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان إن حكومة إسرائيل "عازمة وملتزمة وتعمل بلا كلل لإعادة رهينتينا لدفنهما بشكل لائق".

وتعد جثتا الرهينتين الأخيرتين اللتين لا تزالان في غزة هما جثتا ران جفيلي وسودثيساك رينثالاك.

سلمت حماس آخر الرهائن كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة مع إسرائيل والذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر.

 وقال مكتب نتنياهو إن حماس "مطالبة بالوفاء بالتزاماتها تجاه الوسطاء وإعادة الرهائن الذين سقطوا كجزء من تنفيذ الاتفاق. لن نتنازل عن هذا ولن ندخر جهدًا حتى نعيد جميع الرهائن الذين سقطوا".

نحو 70 ألف شهيد

أدى الهجوم المروع لإسرائيل على غزة إلى استشهاد  69775 شخصًا على الأقل، وفقًا لأرقام من وزارة الصحة في القطاع تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.
 

الصليب الأحمر الجيش الإسرائيلي المقاومين رفح غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور فيروس ماربورج في المدارس وسر قرارات "تعليم البحيرة"| توضيح عاجل الآن

عداد الكهرباء القديم

خلال 4 أيام.. تحذير مهم لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

إمام عاشور

إعارة مع أحقية الشراء وجنسية أمريكية .. تفاصيل عرض إمام عاشور

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم .. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا

الدواجن

دون الـ 60 جنيهًا .. هبوط عنيف في أسعار الدواجن بالأسواق

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة: تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات جديدة

المستشار أحمد الزند

لسه راجع من العُمرة .. حقيقة وفاة المستشار أحمد الزند

ترشيحاتنا

ارشيفية

ملقتش الكابينة.. ملابسات العثور على جثة سيدة في بئر أسانسير ببولاق الدكرور

أرشيفيه

النيابة تكشف علاقة سارة خليفة بالفنانين والفئران في قضية تصنيع المخدرات ..شاهد

هيئة المحكمة

السجن لأب بتهمة الاتجار بالبشر وزواج طفلته مقابل مبالغ مالية بمصر القديمة

بالصور

ضبط 10 طن لحوم مجمدة ودواجن مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بالعاشر من رمضان

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

مزودة بوضع الطيران للصحراء.. إطلاق سيارة لاند روفر ديفندر الخارقة

لاندروفر ديفندر
لاندروفر ديفندر
لاندروفر ديفندر

تحذير صحي: 8 أطعمة تبدو آمنة لكنها تدمر جهاز المناعة بصمت

جهاز المناعة
جهاز المناعة
جهاز المناعة

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14

فيديو

أصغر أم في التاريخ

أصغر أم في التاريخ.. أنجبت بسن الخامسة

إلهام شاهين في شرم الشيخ

إلهام شاهين من شرم الشيخ: اعتز جدا بمسيرتي المسرحية

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

الهجوم على شاطئ معادي وقصف جوي.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

المزيد