وزير الإعلام السوري: جئت من دمشق بعد نفض الغبار من عليها

تسلم حمزة المصطفى، وزير الإعلام السوري، رئاسة الدورة العادية (55) لمجلس وزراء الإعلام العرب، المنعقدة الآن بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، خلفا لمملكة البحرين، الرئيس السابق.

وأكد المصطفى، في مستهل كلمته باجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب، أنه جاء من دمشق بعد أن نفضت الغبار عنها عقب انتصار ثورة البلاد التي انطلقت في 2011، مؤكدا أن سوريا قادرة على تجاوز سنوات من التضليل الإعلامي وتزييف المشهد.

وشدد الوزير السوري على أن بلاده ستقوم بدورها في دعم الشعب الفلسطيني ضد المحتل حتى يحقق مصيره ويقيم دولته، مطالبا الجميع بنبذ الخلافات.

وطالب المصطفى الدول العربية بالتوحد حتى يتمكنوا من مواجهة الثورة الهائلة التي حدثت عالميا في وسائل الإعلام، وحتى لا يكونوا بعيدين عن العالم أو في معزل عنه.