اندلاع حريق ضخم في مجمع سكني بمنطقة "تاي بو" في هونج كونج

أفادت تقارير إعلامية في هونج كونج اليوم "الأربعاء" باندلاع حريق ضخم في مجمع سكني كبير بمنطقة "تاي بو" شمال البلاد، مشيرة إلى أنه تصاعدت سحب كثيفة من الرماد الدخاني.

وأشارت التقارير -حسبما نقلت قناة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية- إلى أن عددا من الأشخاص مازال محاصرا داخل المبنى، بينما تعمل فرق الإطفاء على احتواء النيران وتقوم خدمات الطوارئ بمساعدة الأشخاص العالقين بالداخل.

بدورها، أعلنت إدارة الإطفاء أنها تلقت بلاغات في حوالي الساعة 51ر2 مساء بالتوقيت المحلي تفيد باندلاع حريق في مجمع "وانج فوك" الذي يتألف من ثمانية مبان ويضم ما يقرب من 2000 وحدة سكنية.