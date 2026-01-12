قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وسام نصر قائمًا بأعمال عميد إعلام القاهرة
5.1 مليار دولار وفرًا اقتصاديًا.. كيف يغير «أوبيليسك» خريطة الطاقة في مصر؟
أوبيليسك | مدبولي يشيد باتفاقيات التمويل لأضخم مشروعات الطاقة الشمسية بمصر
نجل شاه إيران السابق يحث قوات الأمن على الانضمام إلى الاحتجاجات
النائب محمد أبو العينين يؤدي اليمين الدستورية بمجلس النواب
موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
المصري يعلن التعاقد مع نجم الوداد المغربي فى ميركاتو الشتاء
وزراء سابقون يؤدون اليمين الدستورية أعضاء بـ مجلس النواب .. صور
الاستعانة بخبرات فرنسية وتطوير بروتوكولات علاج الأورام.. تفاصيل اجتماع وزير الصحة مع جوستاف روسي
الكاف يظهر العين الحمرا .. ننشر بيان 4 وقائع في ربع نهائي أمم إفريقيا
ما الموقف القانوني للنواب المتغيبين عن حلف اليمين؟
متجاهلة واقعة كفر الشيخ.. العليا لانتخابات المهندسين: جميع الإجراءات تمت دون أزمات
فن وثقافة

خناقة بالشباشب .. عفاف مصطفى تروي مشهدا محذوفا بـ السادة الأفاضل

أحمد إبراهيم

كشفت الفنانة عفاف مصطفى تفاصيل أحد المشاهد المحذوفة التى جمعتها بالفنانة انتصار ضمن أحداث فيلم “السادة الأفاضل”.  

وقالت عفاف مصطفى عبر صفحتها : مشهد اتحذف مننا أنا و انتصار في  السادة الأفاضل، كانت الخناقة بالشباشب.

تفاصيل فيلم السادة الأفاضل

من ناحية أخري تمكن فيلم السادة الافاضل من تصدر نسب المشاهدة في مصر، وذلك بعد طرحه علي منصة يانجو بلاي. 

واحتل فيلم السادة الافاضل المركز الاول من أصل 10 مراكز للاعمال الاعلي مشاهدة في مصر. 

يضم الفيلم مجموعة من النجوم، منهم محمد ممدوح، أشرف عبدالباقي، محمد شاهين، بيومي فؤاد، إنتصار، طه دسوقي، ناهد السباعي، وهنادي مهني، بالإضافة إلى مجموعة من الوجوه الجديدة. 

الفيلم من تأليف مصطفى صقر، عبد الرحمن جاويش، ومحمد عزالدين، وإخراج كريم الشناوي.

تدور أحداث الفيلم حول عائلة أبو الفضل التي تنهار حياتها الهادئة بوفاة الأب جلال. يجد الابن الأكبر، طارق، نفسه مثقلًا بالمسؤولية، فيما يعود حجازي من القاهرة ليواجه صعوبة في التعامل مع أسرته تفوق صعوبة التعامل مع مرضاه.

تتصاعد الأحداث بتعقيد مع ظهور سمير إيطاليا، الرجل الغامض الذي يطالب العائلة بمبلغ مالي كبير.

وهكذا، تتحول محاولات الأخوين لإصلاح الوضع، ما بين ديون الأب وتحف أثرية مشبوهة، إلى سلسلة من الكوارث التي تزيد الأمور سوءًا.

فيلم السادة الأفاضل السادة الأفاضل عفاف مصطفى انتصار أشرف عبد الباقي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

المزيد