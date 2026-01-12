ماتت بغيبوبة سكر اثناء ملاحظة الامتحانات.. تشييع جثمان معلمة المنوفية

شيع العشرات من أهالي قرية كفر مناوهلة التابعة لمركز الباجور في محافظة المنوفية جثمان المعلمة ميرفت أحمد جنيد كبير معلمات اللغة الإنجليزية بمدرسة كفر مناوهلة.

جاء ذلك عقب وفاتها بغيبوبة سكر أثناء أداء عملها وملاحظة الامتحانات في مدرسة كوم الضبع.

وأدى الأهالي صلاة الجنازة وسط حالة من الحزن وتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بالقرية.

واصدرت ادارة الباجور التعليمية بيانا تنعي فيه المدرسة الراحلة وجاء كالاتي " ينعي الدكتور عبد الناصر أبو الغيط وكيل إدارة الباجور التعليمية وجميع العاملين بالإدارة. وفاة الزميلة مرفت أحمد جنيد كبير معلمات اللغة الإنجليزية بمدرسة كفر مناوهلة والتي وافتها المنية إثر أزمة صحية مفاجئة.