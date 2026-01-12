محافظ المنوفية يستجيب لمواطن مريض بـ داء الفيل

التقي صباح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بعدد من الحالات الإنسانية ، وذلك ضمن سلسلة لقاءاته التي يحرص محافظ المنوفية علي عقدها بصفة دورية من أجل المساهمة في رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم ،تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، بحضور اللواء عبدالله الديب السكرتير العام ،المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد للمحافظة ، فادي زايد مدير عام شئون مكتب المحافظ.

إستهل المحافظ لقائه بصرف مساعدات مالية وعينية تضمنت مواد غذائية ولحوم لعدد (20) حالة إنسانية من نواحي شبين الكوم والباجور والشهداء وأشمون بقيمة إجمالية تقارب 150ألف جنية تساعدهم علي متطلبات حياتهم نظراً لظروفهم المعيشية ، كما وجه المحافظ ببحث إمكانية توفير فرص عمل مناسبة بالقطاع الخاص لحالتين من أشمون كمصدر دخل ثابت يعينهم على متطلبات الحياة ويوفر حياة كريمة وآمنة لها.

كما استمع محافظ المنوفية لحالة انسانية تعاني من مرض داء الفيل وظروف صحية صعبة من ناحية شبين الكوم ،موجهاً بتوفير كرسي متحرك له ،وكلف إدارة العلاقات العامة بالمحافظة بإصطحاب الحالة إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي لإجراء الفحوصات الطبية وتقديم الخدمات العلاجية اللازمة .

وأكد محافظ المنوفية أن باب مكتبه مفتوح دائما للجميع وأنه لا يدخر جهداً في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للأهالي والتعرف على مطالبهم ووضع الحلول المناسبة لهم حفاظاً على حقوقهم ، هذا وقدم الأهالى الشكر لمحافظ المنوفية لما لمسوه من اهتمامه بهم وحرصه علي الاستماع إلى شكواهم وتلبية مطالبهم والوقوف بجانبهم وتقديم يد العون لهم.