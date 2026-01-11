طفل من ذوي الهمم ينهي حياة أمه بطلقة طائشة من سلاح والده في المنوفية

لقيت ربة منزل بقرية كفر عشما التابعة لمركز الشهداء في محافظة المنوفية مصرعها علي يد طفلها الصغير صاحب ال 10 سنوات من ذوي الهمم.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير امن المنوفية إخطارا من مركز شرطة الشهداء بوصول ربة منزل مصابة بطلق ناري وتوفت متاثره باصابتها.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع سيدة تدعي وفاء من قرية كفر عشما بمركز الشهداء علي يد طفلها صاحب الـ 10 سنوات ومن ذوي الهمم لديه اعاقة زهنية.

وتبين أنه أثناء لهو الطفل بسلاح والده خرجت منه طلقة طائشة استقرت في جسد والدته ما أدي الي مصرعها في الحال متأثرة بإصابتها.

تم نقل الجثمان إلى مستشفى الشهداء وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.