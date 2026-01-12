محافظ المنوفية: التنسيق بين الأحزاب والأجهزة التنفيذية أساسي للارتقاء بالخدمات

استقبل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام ، وفد حزب النور ، بحضور محمد موسي نائب المحافظ ، النائب محمود ترك عضو مجلس الشيوخ ، المهندس صلاح عبد المعبود ، المهندس أسامة عبد المنصف قيادات حزب النور بالمنوفية .

حيث رحب محافظ المنوفية بقيادات الحزب ، مؤكداً على أهمية تضافر الجهود والتعاون والتنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية وكافة الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني بما يخدم جهود الدولة المصرية وتحقيق التنمية المستدامة بكافة الأصعدة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

ومن جانبهم ثمن وفد حزب النور جهود محافظ المنوفية ودعمه اللامحدود لكافة المشروعات الخدمية وتقديم التيسيرات اللازمة لتسريع معدلات الإنجاز بها ، فضلاً عن التواصل الدائم والفعال مع جموع المواطنين لتلبية مطالبهم واحتياجاتهم لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم ، وفي نهاية اللقاء تم تبادل الدروع بين الطرفين .