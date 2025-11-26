اهتم بالمرأة الريفية..كلية التربية بجامعة قنا تنظّم المعرض الفني الثالث

نظّمت كلية التربية بجامعة قنا المعرض الفني الثالث، تضمن لوحات فنية ركّزت على حضور المرأة الريفية والمرأة العاملة برؤى فنية مختلفة، إضافة إلى معروضات تعبر عن ثراء وتنوع التراث المصري في بيئاته المتعددة.





جاء ذلك بحضور الدكتور محمد سعيد نائب رئيس جامعة قنا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عصام الطيب، عميد كلية التربية، والدكتور محمد صبري الأنصاري، وكيل الكلية لشئون البيئة، والدكتور حسن حمدي، أستاذ التربية الفنية للطفل والمشرف على المعرض، ولفيف من رؤساء الاقسام واعضاء هيئة التدريس، وطلاب الكلية، وبمشاركة مميزة من أسرة طلاب من أجل مصر.



وأشاد الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس جامعة قنا، بحسن تنظيم المعرض، مؤكدًا حرص الجامعة على تشجيع الطلاب على الإبداع وتنمية الوعي والفكر، وأن مثل هذه الأنشطة تُسهم في صقل المهارات الفنية وتعزيز الانتماء المؤسسي.

كما أعرب نائب رئيس جامعة قنا، عن تقديره لمجهودات الكلية في إتاحة مساحة حيوية للطلاب للتعبير عن مواهبهم الفنية وإبراز قدراتهم الابتكارية، وذلك عقب تفقد مختلف أقسام المعرض.وأضاف الدكتور عصام الطيب، عميد كلية التربية، حرص كلية التربية على دعم المواهب الطلابية وتشجيع التفكير النقدي والإبداعي، حيث يتضمن المعرض مجموعة من الأعمال الفنية التي تعكس مستوى الابتكار والخيال لدى الطلاب، مما يعزز من قيم الثقافة والفن داخل البيئة الجامعية.

وأشار الدكتور حسن حمدي، أستاذ التربية الفنية للطفل والمشرف على المعرض، إلى أن المعرض يتضمن مجموعة أعمال فنية مستوحاة من التراث الشعبي بملامحه الإسلامية والقبطية والفرعونية، حيث قدّم الطلاب نماذج إبداعية اعتمدت على خامات بسيطة وغير تقليدية قليلة التكلفة.



وشهد المعرض عرض كتاب تفاعلي مبتكر يهدف إلى تنمية مهارات وحاجات الطفل في المرحلة الابتدائية ومرحلة رياض الأطفال، إلى جانب أعمال فنية منفذة بخامات بسيطة تُسهم في تنمية الموارد الحياتية والاهتمام بديكورات المنزل.