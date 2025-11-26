قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المستشار الألماني: بوتين لن يستطيع الخروج من الحرب في أوكرانيا بنجاح
وفاة 6 أشخاص في إثيوبيا بعد تفشي فيروس "ماربورج" شديد الخطورة
طلب الدعاء له بالرحمة..وفاة عم الفنان أحمد حلمي
الحبس 6 أشهر لـ البلوجر أم مكة وتغريمها 100 ألف جنيه
قرار عاجل بشأن المتهمة بسب وقذف الفنان محمد نور
رئيس الوزراء الجزائري: نتمتع مع مصر بسجل اقتصادي حافل من التعاون النموذجي والشراكات الناجحة
وزير الخارجية يبحث مع رئيس النواب اللبناني تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين
تشكيل ليفربول المتوقع ضد آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا.. موقف محمد صلاح
اندلاع حريق في مدرسة بمطروح.. صور
مصر والجزائر.. شراكة قوية وخطوات واسعة نحو تعاون اقتصادي وسياسي شامل
إلهام شاهين: أنا متصالحة مع الزمن.. وقدمت دور أم زميل في نفس سني
اجتماع وزراء الإعلام العرب.. الأعلى للإعلام: دعم نضال الشعب الفلسطيني مسؤولية عربية مشتركة
محافظات

اهتم بالمرأة الريفية..كلية التربية بجامعة قنا تنظّم المعرض الفني الثالث

المعرض الفني بكلية التربية
المعرض الفني بكلية التربية
يوسف رجب

نظّمت كلية التربية بجامعة قنا المعرض الفني الثالث، تضمن لوحات فنية ركّزت على حضور المرأة الريفية والمرأة العاملة برؤى فنية مختلفة، إضافة إلى معروضات تعبر عن ثراء وتنوع التراث المصري في بيئاته المتعددة.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد سعيد نائب رئيس جامعة قنا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عصام الطيب، عميد كلية التربية، والدكتور محمد صبري الأنصاري، وكيل الكلية لشئون البيئة، والدكتور حسن حمدي، أستاذ التربية الفنية للطفل والمشرف على المعرض، ولفيف من رؤساء الاقسام  واعضاء هيئة التدريس، وطلاب الكلية، وبمشاركة مميزة من أسرة طلاب من أجل مصر.
 

وأشاد الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس جامعة  قنا، بحسن تنظيم المعرض، مؤكدًا حرص الجامعة على تشجيع الطلاب على الإبداع وتنمية الوعي والفكر، وأن مثل هذه الأنشطة تُسهم في صقل المهارات الفنية وتعزيز الانتماء المؤسسي.

كما أعرب نائب رئيس جامعة قنا، عن تقديره لمجهودات الكلية في إتاحة مساحة حيوية للطلاب للتعبير عن مواهبهم الفنية وإبراز قدراتهم الابتكارية، وذلك عقب تفقد مختلف أقسام المعرض.وأضاف الدكتور عصام الطيب، عميد كلية  التربية، حرص كلية التربية على دعم المواهب الطلابية وتشجيع التفكير النقدي والإبداعي، حيث يتضمن المعرض مجموعة من الأعمال الفنية التي تعكس مستوى الابتكار والخيال لدى الطلاب، مما يعزز من قيم الثقافة والفن داخل البيئة الجامعية.

وأشار الدكتور حسن حمدي، أستاذ التربية الفنية للطفل والمشرف على المعرض، إلى أن المعرض يتضمن  مجموعة أعمال فنية مستوحاة من التراث الشعبي بملامحه الإسلامية والقبطية والفرعونية، حيث قدّم الطلاب نماذج إبداعية اعتمدت على خامات بسيطة وغير تقليدية قليلة التكلفة.
 

وشهد المعرض عرض كتاب تفاعلي مبتكر يهدف إلى تنمية مهارات وحاجات الطفل في المرحلة الابتدائية ومرحلة رياض الأطفال، إلى جانب أعمال فنية منفذة بخامات بسيطة تُسهم في تنمية الموارد الحياتية والاهتمام بديكورات المنزل.

