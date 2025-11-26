خبير اقتصادي: شهادات الـ27% حققت هدفها في كبح التضخم وهناك بدائل بعوائد مميزة

قال الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح إن شهادات الـ27% التي طُرحت سابقًا كانت تقدم عائدًا مميزًا بهدف رفع مستويات الفائدة في ذلك الوقت للسيطرة على التضخم، مؤكدًا أن هذه الشهادات كانت أداة فعّالة استخدمها البنك المركزي لتحقيق الاستقرار.

انتهاء دور شهادات الـ27%

وأوضح أبو الفتوح خلال صباح الخير يا مصر أن هذه الشهادات لن تستمر لأنها كانت مرتبطة بظروف اقتصادية استثنائية، ومع نجاح البنك المركزي في تهدئة التضخم لم يعد هناك احتياج لطرحها مجددًا.

بدائل متعددة بعوائد جيدة بعد تثبيت الفائدة

وأشار إلى أنه رغم تثبيت الفائدة، إلا أن الشهادات ما زالت توفر عوائد جيدة، وهناك بدائل متنوعة أمام المواطنين يمكن الاستفادة منها حسب مدة الاستثمار ونوع العائد.

عوائد الشهادات المتاحة حاليًا

وأضاف الخبير الاقتصادي أن السوق البنكي يقدم الآن عدة خيارات أبرزها:

شهادات بعائد يصل إلى 23%.

شهادات ثلاثية .

شهادات قصيرة المدة لمدة عام بعوائد تنافسية.