عاجل
المستشار الألماني: بوتين لن يستطيع الخروج من الحرب في أوكرانيا بنجاح
وفاة 6 أشخاص في إثيوبيا بعد تفشي فيروس "ماربورج" شديد الخطورة
طلب الدعاء له بالرحمة..وفاة عم الفنان أحمد حلمي
الحبس 6 أشهر لـ البلوجر أم مكة وتغريمها 100 ألف جنيه
قرار عاجل بشأن المتهمة بسب وقذف الفنان محمد نور
رئيس الوزراء الجزائري: نتمتع مع مصر بسجل اقتصادي حافل من التعاون النموذجي والشراكات الناجحة
وزير الخارجية يبحث مع رئيس النواب اللبناني تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين
تشكيل ليفربول المتوقع ضد آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا.. موقف محمد صلاح
اندلاع حريق في مدرسة بمطروح.. صور
مصر والجزائر.. شراكة قوية وخطوات واسعة نحو تعاون اقتصادي وسياسي شامل
إلهام شاهين: أنا متصالحة مع الزمن.. وقدمت دور أم زميل في نفس سني
اجتماع وزراء الإعلام العرب.. الأعلى للإعلام: دعم نضال الشعب الفلسطيني مسؤولية عربية مشتركة
خبير اقتصادي: شهادات الـ27% حققت هدفها في كبح التضخم وهناك بدائل بعوائد مميزة

منار عبد العظيم

قال الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح إن شهادات الـ27% التي طُرحت سابقًا كانت تقدم عائدًا مميزًا بهدف رفع مستويات الفائدة في ذلك الوقت للسيطرة على التضخم، مؤكدًا أن هذه الشهادات كانت أداة فعّالة استخدمها البنك المركزي لتحقيق الاستقرار.

انتهاء دور شهادات الـ27%

وأوضح أبو الفتوح خلال صباح الخير يا مصر أن هذه الشهادات لن تستمر لأنها كانت مرتبطة بظروف اقتصادية استثنائية، ومع نجاح البنك المركزي في تهدئة التضخم لم يعد هناك احتياج لطرحها مجددًا.

بدائل متعددة بعوائد جيدة بعد تثبيت الفائدة

وأشار إلى أنه رغم تثبيت الفائدة، إلا أن الشهادات ما زالت توفر عوائد جيدة، وهناك بدائل متنوعة أمام المواطنين يمكن الاستفادة منها حسب مدة الاستثمار ونوع العائد.

عوائد الشهادات المتاحة حاليًا

وأضاف الخبير الاقتصادي أن السوق البنكي يقدم الآن عدة خيارات أبرزها:

شهادات بعائد يصل إلى 23%.

شهادات ثلاثية .

شهادات قصيرة المدة لمدة عام بعوائد تنافسية.

الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح البنك المركزي شهادات الـ27

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور فيروس ماربورج في المدارس وسر قرارات "تعليم البحيرة"|توضيح عاجل الآن

عداد الكهرباء القديم

خلال 4 أيام.. تحذير هام لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

إمام عاشور

إعارة مع أحقية الشراء وجنسية أمريكية .. تفاصيل عرض إمام عاشور

دار الإفتاء

حكم عدم الاستيقاظ لـ صلاة الفجر كل يوم.. الإفتاء توضح

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم .. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

حالة الطقس

تحذيرات الأرصاد: أمطار رعدية مرتقبة على هذه المناطق

الدواجن

دون الـ 60 جنيهًا .. هبوط عنيف في أسعار الدواجن بالأسواق

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة: تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات جديدة

هيئة المحكمة

السجن لأب بتهمة الاتجار بالبشر وزواج طفلته مقابل مبالغ مالية بمصر القديمة

انهيار منزل

انتشال جثتى ربة منزل وابنتها انهار عليهم منزلهم فى نجع حمادى

جثة

مراته سابته.. كواليس إنهاء موظف حياته بقرص الغلة السام في الطالبية

بالصور

تحذير صحي: 8 أطعمة تبدو آمنة لكنها تدمر جهاز المناعة بصمت

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

الهجوم على شاطئ معادي وقصف جوي.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

سلالة إنفلوانزا جديدة تضرب بقوة.. نجل الدكتور هاني الناظر يوجه تحذيرًا عاجلًا

أصغر أم في التاريخ

أصغر أم في التاريخ.. أنجبت بسن الخامسة

إلهام شاهين في شرم الشيخ

إلهام شاهين من شرم الشيخ: اعتز جدا بمسيرتي المسرحية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

