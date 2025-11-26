رئيس الوزراء الجزائري: نتمتع مع مصر بسجل اقتصادي حافل من التعاون النموذجي والشراكات الناجحة

ترأس الدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و/ سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أعمال الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، حيث تم التباحث حول عددٍ من الموضوعات والقضايا محل الاهتمام المشترك بين البلدين.

وحضر المباحثات من الجانب المصري كلٌ من: الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة/ منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والقائم بأعمال وزير البيئة، و/ أحمد كُجوك، وزير المالية، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و/ محمد جبران، وزير العمل، و/ محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور/ مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسفير/ إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، والدكتور طارق الشعراوي، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للشئون العربية والأفريقية، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

فيما حضر المُباحثات من الجانب الجزائري كلٌ من: / سعيد سعيود، وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، والسيد/ عبدالكريم بو الزرد، وزير المالية، و/ يحيى بشير، وزير الصناعة، و/ ياسين مهدي وليد، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، و/ مراد عجالي، وزير الطاقة والطاقات المتجددة، و/ محمد طارق بلعريبي، وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، و/ نسيمة أرحاب، وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، و محمد سفيان براح، سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى مصر.

وفي بداية المباحثات، رحّب رئيس الوزراء ب/ سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والوفد المرافق له، وقدّم له التهنئة على توليه منصب رئاسة الحكومة الجزائرية، مُعربًا عن خالص تمنياته له بالتوفيق والسداد لتحقيق المزيد من الإنجازات التنموية المنشودة لبلاده، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ دولة الجزائر الشقيقة ويديم عليها نعمة الأمن والرخاء والاستقرار.

ونقل الدكتور مصطفى مدبولي تحية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى فخامة السيد الرئيس عبد المجيد تبون، وكذلك الوزير الأول لجمهورية الجزائر الشقيقة، مشيرًا إلى أن هناك توجيهات مستمرة من فخامته بالعمل الجاد لتطوير مختلف أوجه التعاون بين بلدينا الشقيقين والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، انطلاقا من الروابط التاريخية الأخوية الوثيقة التي جمعت بين بلدينا.

وقال: لمسنا أمس خلال لقاء السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ب/ سيفي غريب والوفد المرافق له، أن اللقاء لم يكن بروتوكوليًا بالشكل المعهود فكان لقاء مطولا ساده الود، وهذا يعكس محبة فخامة الرئيس لدولة الجزائر الشقيقة.

وأوضح رئيس الوزراء أن هناك تواصلا دائما على مستوى القيادة السياسية، مُشيرًا إلى أن الشهر الماضي جرى اتصال هاتفي بين زعيمي البلدين، تم خلاله التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية وسبل تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن العلاقات الجزائرية المصرية تاريخية بُنيت على القيم والمبادئ المشتركة، والتضامن والوقوف صفًا واحدًا، مضيفًا: اليوم لدينا عزيمة مشتركة وإرادة صادقة للبناء على هذه القيم والمبادئ من أجل مرحلة جديدة للتنمية والبناء والرخاء وتوطيد أواصر التعاون للانطلاق نحو تعزيز العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب على مختلف الأصعدة بما يحقق طموحات البلدين والشعبين الشقيقين.

وقال رئيس الوزراء: إن اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة تُعد واحدةً من أهم آليات التنسيق على المستوى الثنائي، لنبحث معًا فرص التعاون المشترك وآفاقه بما يُعظم مصالحنا المتبادلة، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا المشتركة ستكون فرصة لتبادل خبرات وتجارب النجاح في بلدينا وإمكانات الاستفادة المشتركة من تلك التجارب والوقوف بوضوح على التحديات المشتركة التي تواجهنا بسبب الأوضاع الإقليمية والدولية والعمل معا على طرح الرؤى والأفكار لمواجهة هذه التحديات وتحويلها إلى فرص للتعاون والتآزر.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه لعقد شراكات مصرية جزائرية لإقامة مشروعات صناعية مشتركة في المجالات التي يتمتع فيها كل من البلدين بمزايا نسبية، بما يُسهم في تحقيق التكامل، وتصدير إنتاج هذه المشروعات إلى الأسواق التي يمكن أن تستوعب هذه المنتجات خاصة الأسواق الأفريقية.

وأوضح أن مجالات التعاون يمكن أن تشمل قطاعات: النقل والطرق والربط السككي والكهربائي، وغيرها من مشروعات البنية الأساسية، مشيرًا إلى أن مصر لديها خبرات كبيرة في مجالات: الصناعة والبناء والتشييد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة المتجددة ويسعدنا أن نتشاركها مع الجزائر الشقيقة.

وقال: منتدى الأعمال المصري الجزائري من الآليات المهمة التي تضم ممثلين عن تجمعات رجال الأعمال من البلدين، وهو نافذة مهمة نحرص على المشاركة في فعاليتها لنستمع إلى متطلبات القطاع الخاص ونستعرض الجهود التي بذلناها على المستوى الحكومي لتوفير المناخ المناسب للتكامل الاقتصادي وخلق الشراكات وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين.

وأضاف أن هناك الكثير من الشركات المصرية التي تعمل في الجزائر ويمكننا التعاون بشكل أكبر مع الجزائر عبر إيفاد المزيد من الشركات المصرية للعمل في المشروعات الجزائرية المختلفة والاستفادة من الخبرات الكبيرة المتوافرة لدى الشركات المصرية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن القضية الفلسطينية تحظى باهتمام خاص من جانب مصر والجزائر، فلقد حققت الجزائر نجاحات كبيرة في هذا الملف من خلال عضويتها كعضو غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2024-2025.

وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء: تأكيدًا على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق قمة شرم الشيخ للسلام، تستعد مصر خلال أيام إلى الانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق باستضافة مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة.

وأشار إلى أن هناك تنسيقا وتوافقا كاملين بين مصر والجزائر فيما يخص حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وخلال جلسة المباحثات، أعرب / سيفي غريب، الوزير الأول لجمهورية الجزائر عن شكره وامتنانه لحسن الاستقبال وكرم الضيافة من قبل الدولة المصرية، وكذلك عن ثقته في الارتقاء بالتعاون والشراكة بين البلدين.

وأكد حِرص القيادة السياسية في البلدين على المضي قدمًا في تعزيز علاقات التعاون والشراكة الجزائرية-المصرية في سبيل الارتقاء بها إلى أعلى مستويات التكامل والاندماج، لخدمة مصالح الدولتين وتطلعات الشعبين الشقيقين.

وأشار الوزير الأول خلال جلسة المباحثات الموسعة إلى أن مصر والجزائر تتمتعان بسجل اقتصادي حافل من التعاون النموذجي والشراكات الناجحة في مجالات شتى كالطاقة والتجارة والاستثمار، قائلًا: خلال السنوات القليلة الماضية، سجل البلدان العديد من المنجزات في المجالات الاقتصادية والتجارية، وحققا معا العديد من المشروعات الاستثمارية المشتركة القوية والناجحة في قطاعات الطاقة والبتروكيميائيات وغيرها، فضلًا عن المشروعات الناجحة والواعدة في مجالات أخرى من بينها الإنشاءات والبنية التحتية والخدمات والزراعة.

ونوّه / سيفي غريب أيضًا إلى أن مصر أضحت من أكبر شركاء الجزائر الاقتصاديين في التجارة والشراكات الاستثمارية، مشيرًا إلى أن نتائج الشراكة الإيجابية بيننا تتطلب منا العمل على مضاعفتها وخاصة في ظل ما جاء به قانون الاستثمار الجديد في الجزائر، الذي يقدم التسهيلات الضرورية والتحفيزات اللازمة لتوفير بيئة مواتية لجلب واستقطاب الاستثمارات المباشرة وزيادة حجم تدفقاتها.

ودعا الوزير الأول إلى تعميق التعاون بين هيئتي الاستثمار وغرف التجارة والصناعة في البلدين، لما لهذه الآليات من أدوار مؤثرة وهيكلية في تشجيع حركة الاستثمارات البينية والاستفادة من الفرص التجارية والاقتصادية المتاحة في البلدين.

كما دعا كل القطاعات والشركاء والفاعلين الاقتصاديين في البلدين إلى الانخراط في هذا المسعى واستكشاف الفرص التي يزخر بها البلدان.

وخلال جلسة المباحثات، قال الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل إلى أنه عقد اجتماعًا مع الوفد الجزائري لعرض فرص التعاون الممكنة في قطاعي النقل والصناعة، حيث أبدى الجانب الجزائري رغبة في التعاون معنا في هذه المجالات، مشيرًا إلى أنه تم التوافق على إمكانية التعاون المشترك في مجالات الغزل والنسيج وتصنيع مواد أولية من البتروكيماويات فضلًا عن إمكانية التعاون في مجال تصنيع السيارات.

وأشار الوزير إلى أنه يعتزم زيارة الجزائر على رأس وفد من الشركات المصرية التي نفذت الكثير من مشروعات البنية الأساسية في مصر، لبحث التعاون مع الجانب الجزائري في هذا المجال.

فيما أشارت الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أنه على مدار اليومين الماضيين اتفق فريقا الخبراء باللجنة العليا المشتركة على تعزيز التعاون في عدد من القطاعات من بينها الصناعة والنقل والطاقة المتجددة والثقافة والسياحة.

وأضافت: اتفقنا في اللجنة الوزارية على أنه سيكون هناك متابعة دورية من قِبل الفرق الفنية لمتابعة تنفيذ الوثائق التي يتم توقيعها اليوم.

وأكدت الوزيرة أن منتدى رجال الأعمال الذي سيُعقد اليوم سيكون فرصة لتعزيز فرص عقد شراكات جديدة بين القطاع الخاص بالبلدين.

وأوضح السيد/ محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال جلسة المباحثات، أن هناك فرصا مهمة للتعاون مع الجانب الجزائري خاصة في مجال التعليم الفني، مشيرًا إلى أنه استعرض مع الوزراء الجزائريين الإجراءات التي تتخذها وزارة التربية والتعليم لتطوير المناهج واعتماد البرمجة كأحد الأولويات الأساسية في منظومة التعليم المصرية.

وخلال جلسة المباحثات، أعرب الوزراء الجزائريون عن شكرهم لنظرائهم المصريين لما لمسوه من تعاون وتفاهم خلال المناقشات التي تمت على مدار الأيام الماضية، مؤكدين أنه تم التوافق على ضرورة إسراع الخطى في اتخاذ خطوات تنفيذية لتفعيل بروتوكولات التعاون التي تم توقيعها اليوم، كما تم التوافق على مضاعفة الجهود من أجل زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والجزائر خلال المرحلة المقبلة.

وفي ختام المباحثات، دعا رئيس الوزراء إلى ضرورة متابعة تنفيذ الاتفاقيات الإطارية التي تم توقيعها اليوم بصورة دورية، مؤكدًا أن مصر تحرص على أن تكون الجزائر قوية وتتطلع إلى تعزيز التعاون الثنائي مع هذا البلد الشقيق بما يُسهم في تحقيق وتلبية تطلعات شعبينا.