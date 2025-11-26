إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بقليوب

شهدت منطقة أسفل كوبري قليوب في اتجاه بنها بمحافظة القليوبية، اليوم، حادث انقلاب ميكروباص خلال السير على الطريق، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بإصابات متنوعة.



تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من هيئة الإسعاف، يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور تم توجيه عدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وكشفت المعاينة الأولية أنه لا يوجد وفيات حتى الآن، فيما تخضع الحالات المصابة للفحص الطبي لتحديد مدى خطورة الإصابات بمستشفى قليوب التخصصي.

وتسبب الحادث في تباطؤ الحركة المرورية بمحيط الكوبري، كما تم إخطار الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومعاينة موقع الحادث للوقوف على ملابساته وأسبابه.

