فن وثقافة

إلهام شاهين: أنا متصالحة مع الزمن.. وقدمت دور أم زميل في نفس سني

ندوة إلهام شاهين
ندوة إلهام شاهين
أحمد البهى

نظم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، ندوة الفنانة إلهام شاهين، ضمن فعاليات الدورة العاشرة، والتي تحملها اسمها.

حضر الندوة المخرج مازن الغرباوي رئيس المهرجان، بالاضافة الي الاعلامية هالة سرحان التي تدير الندوة.

وقالت الهام شاهين: انا متصالحة مع الزمن، وقد قدمت دور أم لزملاء في نفس سني، كأشرف عبد الباقي في فيلم خالي من الكرسترول، كما قدمت دور ام للفنان حسين فهمي في احدي الاعمال.

وتابعت الهام شاهين: كما قدمت دور ام لعمرو سعد في فيلم ريجاتا، وهو اصغر مني في السن ولكن مش ممكن اخلفه.

تحمل هذه الدورة اسم الفنانة القديرة إلهام شاهين من جمهورية مصر العربية،حيث قدمت مايقرب من 25 عرض مسرحي، تم تصوير 20 مسرحية منهم فقط .

يُقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برعاية وزارة الثقافة المصرية برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو، ووزارة السياحة والآثار برئاسة معالي الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة المهندس أحمد يوسف؛ وذلك تأكيدًا على دعم الدولة للفعاليات الثقافية التي تُبرز الوجه الحضاري لمصر وتعزز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، في إطار تكامل البعدين الثقافي والسياحي لخدمة أهداف التنمية الشاملة.


كما يحظى المهرجان بدعم كامل من محافظة جنوب سيناء بقيادة اللواء الدكتور خالد مبارك، في إطار التعاون بين المؤسسات الوطنية لتحقيق التنمية الثقافية والسياحية المتكاملة.

وتتولى إدارة الدورة العاشرة الدكتورة إنجي البستاوي، وتحمل الدورة اسم الفنانة الكبيرة إلهام شاهين تكريمًا لمسيرتها الفنية الثرية ودعمها المستمر لقضايا المسرح والفنون، فيما يرأس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، وتحمل الرئاسة الشرفية للمهرجان سيدة المسرح العربي الراحلة سميحة أيوب

إلهام شاهين صور إلهام شاهين مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

لاندروفر ديفندر
جهاز المناعة
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14
