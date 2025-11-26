قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غيابات مؤثرة تضرب الزمالك قبل موقعة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
هل تعود للسجن؟.. بلاغ ضد سما المصري لتعمدها الإساءة للرجل الصعيدي
نتنياهو يعبر عن استيائه من كثرة مثوله أمام المحكمة
الزمالك يواصل تحركاته لضم حامد حمدان رغم أزمة القيد
الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا
وزارة الرياضة: سنوفر طائرات لنقل الجماهير لدعم المنتخب في المغرب
4.5 مليار جنيه.. الداخلية تنظف مصر من أباطرة ومهربي الكيف| شاهد
أزمة جديدة في الزمالك.. مهاجم يهدد بفسخ عقده
مدبولي: : ملتزمون بتوفير بيئة مستقرة وآمنة لجميع الشركات الجزائرية العاملة في مصر
وزير الاستثمار: نسعى لمضاعفة التبادل التجاري مع الجزائر إلى 5 مليارات دولار
رئيس الوزراء الجزائري: شراكة واعدة مع مصر لتعظيم التعاون وزيادة الاستثمارات بين البلدين
ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 69785 شهيدا و170965 مصابا
أخبار العالم

وزير الخارجية يبحث مع رئيس النواب اللبناني تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

فرناس حفظي

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأربعاء، نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها إلى بيروت للتشاور مع كبار المسئولين اللبنانيين حول المستجدات الإقليمية وسبل دعم لبنان وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية ، أن الوزير عبد العاطي أعرب في مستهل اللقاء عن تقديره لرئيس مجلس النواب اللبناني ، ولدوره في صون وحدة لبنان واستقراره وتماسك مؤسساته الوطنية، مهنئًا لبنان قيادةً وشعبًا بمناسبة عيد الاستقلال، مؤكدًا ما تكنه مصر من اعتزاز خاص بعلاقاتها التاريخية مع لبنان، وما تمثله تلك العلاقات من ركيزة متينة في دعم التضامن العربي والعمل المشترك.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر ولبنان في مختلف المجالات، وأكد الوزير عبد العاطي ، استعداد القاهرة لتوسيع مجالات التعاون في القطاعات المختلفة، ومواصلة دعم الجهود اللبنانية في تحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادي، بما يعكس عمق العلاقات بين الشعبين.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية، شدد الوزير عبد العاطي على موقف مصر الثابت الداعم للبنان وسيادته ووحدة أراضيه، مؤكدًا أهمية التطبيق الكامل والمتزامن لقرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١ دون انتقائية، وضرورة وقف الخروقات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية وتمكين الجيش اللبناني من الاضطلاع بمسئولياته على كامل أراضي الدولة. كما أوضح أن مصر تتابع عن كثب التطورات في جنوب لبنان وتعمل من خلال اتصالاتها الإقليمية والدولية على دعم جهود التهدئة ومنع أي تصعيد قد يهدد أمن واستقرار البلاد.

من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب اللبناني على خصوصية العلاقات بين مصر ولبنان، مثمنا الدور الذي تلعبه مصر وجهودها الصادقة اتصالا بخفض حدة التوتر في لبنان، ومعربا عن تقديره لمواقف مصر الداعمة للبنان ولما تمثله من عمق عربي راسخ في دعم استقراره ووحدته، حيث أكد حرصه على تعزيز التعاون والتنسيق الوثيق مع القاهرة بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور فيروس ماربورج في المدارس وسر قرارات "تعليم البحيرة"| توضيح عاجل الآن

عداد الكهرباء القديم

خلال 4 أيام.. تحذير مهم لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

إمام عاشور

إعارة مع أحقية الشراء وجنسية أمريكية .. تفاصيل عرض إمام عاشور

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم .. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

الدواجن

دون الـ 60 جنيهًا .. هبوط عنيف في أسعار الدواجن بالأسواق

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة: تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات جديدة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا

المستشار أحمد الزند

لسه راجع من العُمرة .. حقيقة وفاة المستشار أحمد الزند

وزيرة التضامن

انطلاق المؤتمر العلمي لمؤسسة ومستشفى أهل مصر لعلاج الحروق

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يبعث برقية تهنئة إلى رئيس موريتانيا بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق

تكريم الشماس مينا فهيم مرتل اللحن القبطي في افتتاح المتحف المصري الكبير

مزودة بوضع الطيران للصحراء.. إطلاق سيارة لاند روفر ديفندر الخارقة

تحذير صحي: 8 أطعمة تبدو آمنة لكنها تدمر جهاز المناعة بصمت

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

الهجوم على شاطئ معادي وقصف جوي.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

أصغر أم في التاريخ

أصغر أم في التاريخ.. أنجبت بسن الخامسة

إلهام شاهين في شرم الشيخ

إلهام شاهين من شرم الشيخ: اعتز جدا بمسيرتي المسرحية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

