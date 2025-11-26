قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غيابات مؤثرة تضرب الزمالك قبل موقعة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
هل تعود للسجن؟.. بلاغ ضد سما المصري لتعمدها الإساءة للرجل الصعيدي
نتنياهو يعبر عن استيائه من كثرة مثوله أمام المحكمة
الزمالك يواصل تحركاته لضم حامد حمدان رغم أزمة القيد
الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا
وزارة الرياضة: سنوفر طائرات لنقل الجماهير لدعم المنتخب في المغرب
4.5 مليار جنيه.. الداخلية تنظف مصر من أباطرة ومهربي الكيف| شاهد
أزمة جديدة في الزمالك.. مهاجم يهدد بفسخ عقده
مدبولي: : ملتزمون بتوفير بيئة مستقرة وآمنة لجميع الشركات الجزائرية العاملة في مصر
وزير الاستثمار: نسعى لمضاعفة التبادل التجاري مع الجزائر إلى 5 مليارات دولار
رئيس الوزراء الجزائري: شراكة واعدة مع مصر لتعظيم التعاون وزيادة الاستثمارات بين البلدين
ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 69785 شهيدا و170965 مصابا
محافظات

اندلاع حريق في مدرسة بمطروح.. صور

حريق بمدرسة الصنايع
حريق بمدرسة الصنايع
ايمن محمود

شهدت منطقة الكيلو 1 بمدينة مرسى مطروح صباح اليوم حالة من الاستنفار الأدنى  عقب ورود بلاغ  باندلاع حريق محدود في أحد الأحواش التابعة لمدرسة مطروح الثانوية الصناعية، دون وقوع أي إصابات بين الطلاب أو العاملين،.

تلقت غرفة عمليات النجدة اخطار ا بوقوع حريق محدود في  مدرسة مطروح الثانوية الصناعية بالكيلو 2 وعلى الفور   انتقلت  سيارات الحماية المدنية إلى موقع الحريق. 

وتمكنت  قوات الحماية المدنية  من السيطرة على الموقف واخماد النيران .

لاحظ بعض العاملين بالمدرسة تصاعد أدخنة من الحوش الخلفي المخصص للتخزين، حيث تم على الفور إخطار إدارة المدرسة التي سارعت بإخلاء محيط المكان ومنع اقتراب الطلاب، بالتزامن مع استدعاء فريق الحماية المدنية. ووصلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق بسرعة، وتم التعامل مع النيران باستخدام المواد المخصصة للسيطرة على الحرائق 

ولم يسفر عن أي إصابات، وأن جميع الطلاب وهيئة التدريس  بخير. 

وتشير المعاينة المبدئية  إلى أن  الحريق اندلع فى سيارات خردة داخل المدرسة  .

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح حريق مدرسة

