اندلاع حريق في مدرسة بمطروح.. صور

شهدت منطقة الكيلو 1 بمدينة مرسى مطروح صباح اليوم حالة من الاستنفار الأدنى عقب ورود بلاغ باندلاع حريق محدود في أحد الأحواش التابعة لمدرسة مطروح الثانوية الصناعية، دون وقوع أي إصابات بين الطلاب أو العاملين،.

تلقت غرفة عمليات النجدة اخطار ا بوقوع حريق محدود في مدرسة مطروح الثانوية الصناعية بالكيلو 2 وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية إلى موقع الحريق.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الموقف واخماد النيران .

لاحظ بعض العاملين بالمدرسة تصاعد أدخنة من الحوش الخلفي المخصص للتخزين، حيث تم على الفور إخطار إدارة المدرسة التي سارعت بإخلاء محيط المكان ومنع اقتراب الطلاب، بالتزامن مع استدعاء فريق الحماية المدنية. ووصلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق بسرعة، وتم التعامل مع النيران باستخدام المواد المخصصة للسيطرة على الحرائق

ولم يسفر عن أي إصابات، وأن جميع الطلاب وهيئة التدريس بخير.

وتشير المعاينة المبدئية إلى أن الحريق اندلع فى سيارات خردة داخل المدرسة .