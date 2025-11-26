تعاون مصري–جزائري وشراكة واسعة تصل إلى 5 مليارات دولار تبادل تجاري

أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الجزائري، أن القاهرة والجزائر تعملان على توسيع التعاون الاقتصادي ودفع الحركة التجارية بين البلدين إلى مستوى جديد، مشيرًا إلى أن الوصول بحجم التبادل التجاري إلى 5 مليارات دولار أصبح هدفًا واضحًا تعمل عليه الحكومتان عبر خطط مشتركة وتسهيلات للمستثمرين.

تعزيز العلاقات وتوقيع مذكرات تفاهم

وأوضح رئيس الوزراء أن مذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال الاجتماعات تؤكد عزم قيادتي مصر والجزائر على المضي قدمًا في تعزيز العلاقات في كل المسارات، سواء الاقتصادية أو التنموية أو السياسية.

وأشار إلى أن مصر عملت خلال السنوات العشر الماضية بعزم لا يلين على بناء دولة حديثة في مختلف المجالات، من مشروعات البنية التحتية الكبرى إلى تحديث القطاعات الإنتاجية والخدمية.

تسهيل إجراءات الاستثمار ودعم المستثمرين

وأكد أن الحكومة المصرية قامت بتسهيل إجراءات الاستثمار وتذليل أي عقبات أمام المستثمرين، بما يجعل السوق المصرية أكثر جاذبية ويتيح فرصًا أوسع للشركات الجزائرية للعمل والتوسع.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن البلدين يسعيان إلى تنفيذ مشروعات كبرى استراتيجية تلبي احتياجات الشعبين، وتوفر فرص عمل، وتفتح مجالات قوية للتعاون الإقليمي.

كما شدد على وجود توافق كامل بين مصر والجزائر بشأن أهم القضايا الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن موقف البلدين ثابت في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.