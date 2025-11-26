الهجوم على شاطئ معادي وقصف جوي.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

شهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14 بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة والفريق أول ديميتريوس خوبيس رئيس هيئة الأركان اليونانية، والفريق إيمانويل ثيودورو قائد الحرس الوطني القبرصي، واللواء بحرى الركن منصور بن سعود الجعيد قائد الأسطول الغربي السعودي وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة المصرية والدول المشاركة بالتدريب وعدد من الملحقين العسكريين والإعلاميين ودارسى الكليات والمعاهد العسكرية، والذى استمرت فعالياته لعدة أيام بنطاق مسرح عمليات البحر المتوسط وقاعدة محمد نجيب العسكرية وعدد من القواعد الجوية بجمهورية مصر العربية بمشاركة عناصر القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة المصرية واليونانية والقبرصية والسعودية والفرنسية.

بدأت فعاليات المرحلة بعرض الأنشطة التى تم تنفيذها خلال مراحل التدريب المختلفة، كما تم تنفيذ حق الزيارة والتفتيش على سفينة مشتبه بها ، وأعمال البحث والإنقاذ، وكذلك القيام بأعمال الدفاع ضد التهديدات السطحية من خلال تنفيذ رماية مدفعية سطحى بالأعيرة المختلفة، بالإضافة إلى تنفيذ عملية الهجوم على شاطىء معادي من خلال عناصر القوات الخاصة بواسطة الإبرار البحري والإسقاط المظلي، وتنفيذ قذف جوى ضد الأهداف المخططة على الساحل بواسطة الطائرات متعددة المهام.

واختتمت الأنشطة بتنفيذ الوحدات البحرية عدد من تشكيلات الإبحار، وتنفيذ قوات المظلات قفزة الصداقة بأعلام الدول المشاركة ، وقد تم تنفيذ الأنشطة التدريبية بكفاءة عالية رغم سوء الأحوال الجوية مما يعكس مستوى الجاهزية والإحترافية للقوات المشاركة فى التدريب.

وفى ختام المرحلة نقل الفريق أول عبد المجيد صقر تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للحضور مرحباً بهم فى بلدهم الثانى مصر.

وأكد وزير الدفاع أن التدريب المشترك ميدوزا يعد أحد أهم التدريبات المشتركة التى تنفذها القوات المسلحة المصرية مع نظائرها من الدول الشقيقة والصديقة ، وأن الهدف من التدريب هو تبادل الخبرات والتعرف على أحدث التكتيكات القتالية بين الدول المشاركة .

فيما أِشاد قادة الدول المشاركة بالتدريب بالأداء المتميز الذى وصلت إليه القوات أثناء تنفيذ مهامهم القتالية المختلفة وقدرتهم على تنفيذ عمل مشترك بإحترافية ودقة عالية .