وزير الخارجية: مصر لن تألو جهدا لخفض التصعيد بـ لبنان

أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي عقب لقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن مصر تدعم بشكل كامل قرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بيد الدولة.



وأضاف وزير الخارجية والهجرة خلال المؤتمر الصحفي، أن: معنيون بشكل كامل باستقرار لبنان وتطبيق القرار الأممي 1701 بجميع بنوده، ونقلت للرئيس اللبناني تأكيد الرئيس السيسي على تقديم مصر كل سبل الدعم للبنان.

مصر لن تألو جهدا لخفض التصعيد



وأوضح وزير الخارجية: حريصون على الاتصال مع كل أطياف الشعب اللبناني، ومصر لن تألو جهدا لخفض التصعيد، ولن نتوقف عن بذل أي جهد لتجنيب لبنان.





وفي وقت سابق أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، قال لأعضاء مجلس النواب اللبناني، أننا حريصون على دعم لبنان ومساندة مؤسساته.

وأضاف وزير الخارجية، أننا نؤكد ضرورة الحفاظ على استقرار لبنان ووحدته، ولبنان يعد ركنا أساسيا في منظومة الأمن والاستقرار الإقليمي، وأن صون سيادة لبنان واستقلال قراره الوطني أولوية ثابتة بسياستنا الخارجية.



وأوضح أننا نشدد على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 من جميع الأطراف، ونؤكد ضرورة ضمان انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، ونشدد على أهمية وقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية.

الجيش اللبناني

وتابع:" يجب تمكين الجيش اللبناني من أداء دوره في حفظ الأمن والاستقرار، وندعم تعزيز سلطة الدولة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية، ومستعدون لتقديم الدعم للبنان في مجالات التنمية وبناء القدرات، وأن استقرار لبنان ركيزة أساسية في صون الأمن القومي العربي".