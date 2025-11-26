قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد و رابط استمارة الصف الثالث الإعدادي والأوراق المطلوبة|ماذا أعلنت المدارس؟
الوزير يبحث مع وزيرا الصناعة والداخلية والنقل الجزائريين تعزيز التعاون المشترك
الهجوم على شاطئ معادي وقصف جوي.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14
المفوضية الأوروبية تبدي استعدادها لتقديم نص قانوني بشأن الأصول الروسية المجمدة
رئيس الرعاية الصحية: مكتسبات شاملة لمنظومة التأمين الصحي الشامل
الحصر العددي يكشف خريطة أداء المعارضة في انتخابات النواب 2025
وزير الخارجية: مصر لن تألو جهدا لخفض التصعيد بـ لبنان
حقيقة ظهور فيروس ماربورج في المدارس وسر قرارات "تعليم البحيرة"|توضيح عاجل الآن
وزير الخارجية من بيروت: مصر ملتزمة بأمن واستقرار لبنان
وزير الخارجية: مصر تدعم بشكل كامل مبادرات الرئيس اللبناني
تباين مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء وسط ضغوط على الأسهم
وزير الخارجية عقب لقاء عون: الجميع يجب أن يكون له دور في الحفاظ على لبنان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

وزير الخارجية: مصر لن تألو جهدا لخفض التصعيد بـ لبنان

وزير الخارجية بدر عبد العاطي
وزير الخارجية بدر عبد العاطي
البهى عمرو

أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي عقب لقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن مصر تدعم بشكل كامل قرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بيد الدولة.


وأضاف وزير الخارجية والهجرة خلال المؤتمر الصحفي، أن: معنيون بشكل كامل باستقرار لبنان وتطبيق القرار الأممي 1701 بجميع بنوده، ونقلت للرئيس اللبناني تأكيد الرئيس السيسي على تقديم مصر كل سبل الدعم للبنان.

مصر لن تألو جهدا لخفض التصعيد


وأوضح وزير الخارجية: حريصون على الاتصال مع كل أطياف الشعب اللبناني، ومصر لن تألو جهدا لخفض التصعيد، ولن نتوقف عن بذل أي جهد لتجنيب لبنان. 
 


وفي وقت سابق أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، قال لأعضاء مجلس النواب اللبناني، أننا حريصون على دعم لبنان ومساندة مؤسساته.

وأضاف وزير الخارجية، أننا نؤكد ضرورة الحفاظ على استقرار لبنان ووحدته، ولبنان يعد ركنا أساسيا في منظومة الأمن والاستقرار الإقليمي، وأن صون سيادة لبنان واستقلال قراره الوطني أولوية ثابتة بسياستنا الخارجية.


وأوضح أننا نشدد على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 من جميع الأطراف، ونؤكد ضرورة ضمان انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، ونشدد على أهمية وقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية.

الجيش اللبناني

 

وتابع:" يجب تمكين الجيش اللبناني من أداء دوره في حفظ الأمن والاستقرار، وندعم تعزيز سلطة الدولة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية، ومستعدون لتقديم الدعم للبنان في مجالات التنمية وبناء القدرات، وأن استقرار لبنان ركيزة أساسية في صون الأمن القومي العربي".

للبنان الرئيس اللبناني وزير الخارجية

عداد الكهرباء القديم

خلال 4 أيام.. تحذير هام لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

دار الإفتاء

حكم عدم الاستيقاظ لـ صلاة الفجر كل يوم.. الإفتاء توضح

إمام عاشور

إعارة مع أحقية الشراء وجنسية أمريكية .. تفاصيل عرض إمام عاشور

حالة الطقس

تحذيرات الأرصاد: أمطار رعدية مرتقبة على هذه المناطق

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم .. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

الدولار

سعر الدولار اليوم الأربعاء 26-2-2025

الدواجن

دون الـ 60 جنيهًا .. هبوط عنيف في أسعار الدواجن بالأسواق

اتحاد السلة

غرامات مالية وإيقافات.. اتحاد السلة يعلن عقوبات مباراة الاتحاد والأهلي بعد أزمة نهائي دوري المرتبط

يسرا

تكريم يسرا وبكاء الهام وحضور النجوم.. 15 صورة من افتتاح شرم الشيخ للمسرح الشبابي

إنجي البستاوي

إنجي البستاوي: الارتجال التراجيدي هو الأصعب

مسلسل اللعبة

انتهاء 80% من مشاهد الجزء الخامس من مسلسل اللعبة

الهجوم على شاطئ معادي وقصف جوي.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

سلالة إنفلوانزا جديدة تضرب بقوة.. نجل الدكتور هاني الناظر يوجه تحذيرًا عاجلًا

طريقة عمل سلطة البابا غنوج .. خطوة بخطوة لطبق شهي وصحي

ماذا يحدث للجسم عند قلة شرب الماء في الشتاء؟.. 5 أعراض خطيرة لا يشعر بها كثيرون

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

الهجوم على شاطئ معادي وقصف جوي.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

