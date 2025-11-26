قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوزير يبحث مع وزيرا الصناعة والداخلية والنقل الجزائريين تعزيز التعاون المشترك
الهجوم على شاطئ معادي وقصف جوي.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14
المفوضية الأوروبية تبدي استعدادها لتقديم نص قانوني بشأن الأصول الروسية المجمدة
رئيس الرعاية الصحية: مكتسبات شاملة لمنظومة التأمين الصحي الشامل
الحصر العددي يكشف خريطة أداء المعارضة في انتخابات النواب 2025
وزير الخارجية: مصر لن تألو جهدا لخفض التصعيد بـ لبنان
حقيقة ظهور فيروس ماربورج في المدارس وسر قرارات "تعليم البحيرة"|توضيح عاجل الآن
وزير الخارجية من بيروت: مصر ملتزمة بأمن واستقرار لبنان
وزير الخارجية: مصر تدعم بشكل كامل مبادرات الرئيس اللبناني
تباين مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء وسط ضغوط على الأسهم
وزير الخارجية عقب لقاء عون: الجميع يجب أن يكون له دور في الحفاظ على لبنان
يانك فيريرا يهدد الزمالك بشكوى رسمية لدى الفيفا بسبب مستحقاته المالية
برلمان

الحصر العددي يكشف خريطة أداء المعارضة في انتخابات النواب 2025

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

كشف الحصر العددي لنتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 عن خريطة واضحة لأداء مرشحي المعارضة والأصوات المستقلة، حيث شهدت الدوائر منافسة قوية أسفرت عن فوز 4 مرشحين بارزين من الجولة الأولى، فيما دفع آخرون إلى جولة الإعادة، بينما خرجت بعض الأسماء البارزة من السباق مبكرًا.

فائزون من الجولة الأولى.. المعارضة تحصد مقاعد مباشرة

شهدت هذه المرحلة نجاح أربعة مرشحين محسوبين على المعارضة أو المستقلين ذوي الوزن السياسي، بعد تجاوزهم نسبة 50% +1 من الأصوات، وهو ما يعكس حضورًا جماهيريًا لافتًا لهم في دوائرهم.

- ضياء الدين داود – مستقل – دمياط

أكد الحصر العددي فوز النائب السابق ضياء داود بمقعد دائرة دمياط من الجولة الأولى، مستفيدًا من قاعدة شعبية راسخة وحضور سياسي ممتد داخل المحافظة.

عبد المنعم إمام – حزب العدل – التجمع والشروق

نجح رئيس حزب العدل عبد المنعم إمام في حسم مقعد التجمع والشروق بالقاهرة من الجولة الأولى.

أحمد الفرغلي – مستقل – بورسعيد

واصل أحمد الفرغلي حضوره القوي في الشارع البورسعيدي، ليحسم مقعد دائرة بورسعيد من الجولة الأولى، مستندًا إلى أدائه السابق في البرلمان وشعبيته داخل المحافظة حيث سبق وحصد المقعد بالفصل التشريعي الأول والثاني.

إسلام قرطام – حزب المحافظين – البساتين

حقق إسلام قرطام مفاجأة واضحة بفوزه المباشر في دائرة البساتين بالقاهرة، ليعيد تمثيل حزب المحافظين داخل البرلمان الجديد بعدما غاب عن الفصل التشريعي الذي أوشك على انقضاء مدته.

دخول الإعادة.. منافسة محتدمة لثلاثة من رموز المعارضة

ورغم فوز بعض مرشحي المعارضة من الجولة الأولى، إلا أن الحصر العددي كشف أيضًا عن استمرار ثلاثة مرشحين مؤثرين في جولة الإعادة، في دوائر تشهد منافسة شرسة.

- أحمد الشرقاوي – مستقل – دائرة المنصورة

يتجه النائب السابق أحمد الشرقاوي إلى جولة الإعادة في دائرة المنصورة بعد منافسة قوية، وينتظر أن تشتد تلك المنافسة خاصة أنه سيخوض الإعادة ضد حزبيين بارزين ومستقل بارز وهو رضا عبد السلام محافظ الشرقية الأسبق.

أحمد البرلسي – حزب التجمع – المحلة الكبرى

دخل أحمد البرلسي الإعادة في دائرة المحلة الكبرى بعد منافسة شرسة مع حزبيين ومستقلين.

- محمد عبد العليم داود – حزب الوفد – مركز دسوق بكفر الشيخ

واصل القيادي الوفدي محمد عبد العليم داود حضوره القوي في دائرة دسوق، ليتأهل إلى الإعادة بعدما كان قد نجح في حسم المقعد في الدورة السابقة.

أبرز الخاسرين.. خروج اسم بارز من المعارضة

أظهرت نتائج الحصر العددي خروج عدد من مرشحي المعارضة، كان أبرزهم طلعت خليل مرشح حزب المحافظين عن دائرة السويس.

