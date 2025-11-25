غلق لجان المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025

أغلقت اللجان الانتخابية الآن أبوابها في اليوم الثاني من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في تمام التاسعة مساءً.



يأتي ذلك تنفيذًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن المواعيد التنظيمية والجدول الزمني المحدد لسير العملية الانتخابية.



وبذلك تختتم اليوم أعمال التصويت في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 داخل مصر، بعد يومين من المشاركة الفعلية للمواطنين في اللجان الانتخابية بمختلف محافظات الجمهورية، للمرحلة الثانية التي شملتها 13 محافظة وهي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025



مع انتهاء التصويت، يترقب الشارع المصري إعلان النتائج الرسمية خلال الأيام المقبلة، وفق الجدول الزمني المعتمد من الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي.

الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، حددت يوم الثلاثاء الموافق 2 ديسمبر 2025، لإعلان نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

تصدر المحكمة الإدارية العليا، غدًا الأربعاء، الحكم في 259 طعنًا قُدمت على نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، بعدما انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من تلقي الطعون لمدة يومين وفق الجدول الزمني المعلن.

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي، 10 أيام تفصل خلالها المحكمة الإدارية العليا فيما يقدم لها من طعون على نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025.