الغندور يكشف عن موعد ومكان صلاة الجنازة علي والد زوجته.. تفاصيل

كشف الإعلامي خالد الغندور عن موعد ومكان صلاة والد زوجته المهندس محمود سليم، الذي وافته المنية اليوم.

موعد ومكان صلاة الجنازة

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "تقام صلاه الجنازه علي المهندس محمود سليم والد زوجتي بعد صلاه العصر مسجد الشرطه صلاح سالم".

وكان الإعلامي خالد الغندور ، قد نعى والد زوجته المهندس محمود سليم.

حما الغندور

وكتب الغندور ، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "إنا لله و إنا اليه راجعون توفي إلي رحمة الله تعالي المهندس محمود سليم والد زوجتي دينا سليم أتمنى من الجميع الدعاء له بالمغفرة و الرحمة".