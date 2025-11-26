يانك فيريرا يهدد الزمالك بشكوى رسمية لدى الفيفا بسبب مستحقاته المالية

كشف الإعلامي أحمد شوبير أن المدرب يانك فيريرا يعتزم تقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد نادي الزمالك للمطالبة بمستحقاته المالية المتأخرة.

وأوضح شوبير خلال برنامجه الإذاعي على إذاعة أون سبورت إف إم أن فيريرا لم يتسلم مستحقاته لمدة ثمانية أشهر، وأنه كان هناك اتفاق مع إدارة النادي على دفع 220 ألف دولار له دفعة واحدة أو على قسطين مقابل رحيله، إلا أن هذا الاتفاق لم يُنفذ.

وأضاف شوبير أن اللاعب صلاح مصدق أرسل إنذارًا رسميًا للنادي للمطالبة بمستحقاته المالية، تمهيدًا لاتخاذ نفس الإجراء القانوني.

ولفت إلى أن الزمالك وضع نفسه في موقف صعب بعد التعاقد مع فيريرا ومصدّق ومشلاك دون توفير الضمانات المالية الكافية.