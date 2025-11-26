الدردير يشيد بـ خوان بيزيرا.. تفاصيل

أشاد الناقد الرياضي عمرو الدردير بـ أداء نجم الزمالك خوان بيزيرا.

خوان بيزيرا

وكتب الدردير، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "أخويا اللي هيجيب الكونفدرالية في شوال".

أرقام خوان بيزيرا مع الزمالك

وكشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، عن مقارنة بين أرقام أحمد سيد زيزو، نجم الأهلي، ونجم الزمالك خوان بيزيرا، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب مهيب عبد الهادي: "مقارنة بين زيزو وخوان بيزيرا في الأرقام حتى الآن.. أرقام خوان بيزيرا مع الزمالك حتى الآن".

وأضاف: "لعب 13 مباراة

سجل: 3 أهداف - منها هدفان أمام ديكيداها الصومالي".

وتابع: "صنع: 4 أهداف - منها 2 أسيست أمام ديكيداها الصومالي

ساهم بـ 7 أهداف".

وأكمل: "أرقام أحمد مصطفى السيد (زيزو) مع الأهلي حتى الآن

لعب: 16 مباراة.

سجل: 3 أهداف - هدفين أمام فاركو / هدف ركلة جزاء أمام الاتحاد".

وختم: "صنع: 8 أهداف

ساهم بـ 11 هدفا حتى الآن".

في غضون ذلك، يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب لمواجهة الجيش الملكي المغربي فى الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الجيش الملكي المغربي نظيره الأهلي يوم الجمعة المقبل فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة باستاد مولاي الحسن بالرباط، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.