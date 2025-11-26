وزير الخارجية: مصر تدعم بشكل كامل مبادرات الرئيس اللبناني

أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي عقب لقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن القاهرة تولي اهتماما كبيرا بالشأن اللبناني، وحريصون على تعزيز الاستقرار في لبنان.



وأضاف وزير الخارجية والهجرة خلال المؤتمر الصحفي، أن: نؤكد ضرورة وقف كل الانتهاكات الإسرائيلية للبنان، ومصر تدعم بشكل كامل مبادرات الرئيس اللبناني والتي تضمنت استعداد الجيش لتسلم جميع النقاط المحتلة في الجنوب .



وفي وقت سابق أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، قال لأعضاء مجلس النواب اللبناني، أننا حريصون على دعم لبنان ومساندة مؤسساته.

وأضاف وزير الخارجية، أننا نؤكد ضرورة الحفاظ على استقرار لبنان ووحدته، ولبنان يعد ركنا أساسيا في منظومة الأمن والاستقرار الإقليمي، وأن صون سيادة لبنان واستقلال قراره الوطني أولوية ثابتة بسياستنا الخارجية.



وأوضح أننا نشدد على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 من جميع الأطراف، ونؤكد ضرورة ضمان انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، ونشدد على أهمية وقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية.

الجيش اللبناني

وتابع:" يجب تمكين الجيش اللبناني من أداء دوره في حفظ الأمن والاستقرار، وندعم تعزيز سلطة الدولة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية، ومستعدون لتقديم الدعم للبنان في مجالات التنمية وبناء القدرات، وأن استقرار لبنان ركيزة أساسية في صون الأمن القومي العربي".