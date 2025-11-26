قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

وزير الخارجية عقب لقاء عون: الجميع يجب أن يكون له دور في الحفاظ على لبنان

وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي
وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي
البهى عمرو

أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي ، عقب لقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون، أنه يتم العمل على الحفاظ على مؤسسات الدولة في لبنان، وأنه يتم التواصل مع جميع الأطراف للتوصل لـ اتفاق.

وأضاف وزير الخارجية والهجرة خلال المؤتمر الصحفي، أن الجميع يجب أن يكون له دور في الحفاظ على لبنان، ووحدة وسلامة لبنان.

وأشار إلى أن مصر تبذل كل جهد للحفاظ على وحدة الدولة اللبنانية، والعمل على الانسحاب الكامل لإسرائيل من جنوب لبنان، وأن العمل يتم على خفض التصعيد.

وأوضح أن الجميع يجب أن يحترم الدولة، وأن الجميع يتمنى كل الخير لـ لبنان.

وفي وقت سابق أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، قال لأعضاء مجلس النواب اللبناني، أننا حريصون على دعم لبنان ومساندة مؤسساته.

وأضاف وزير الخارجية، أننا نؤكد ضرورة الحفاظ على استقرار لبنان ووحدته، ولبنان يعد ركنا أساسيا في منظومة الأمن والاستقرار الإقليمي، وأن صون سيادة لبنان واستقلال قراره الوطني أولوية ثابتة بسياستنا الخارجية.


وأوضح أننا نشدد على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 من جميع الأطراف، ونؤكد ضرورة ضمان انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، ونشدد على أهمية وقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية.

الجيش اللبناني

 

وتابع:" يجب تمكين الجيش اللبناني من أداء دوره في حفظ الأمن والاستقرار، وندعم تعزيز سلطة الدولة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية، ومستعدون لتقديم الدعم للبنان في مجالات التنمية وبناء القدرات، وأن استقرار لبنان ركيزة أساسية في صون الأمن القومي العربي".

وزير الخارجية بدر عبد العاطي الرئيس اللبناني الخارجية جوزيف عون

