مؤتمر صحفي لوزير الخارجية المصري عقب لقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون

عرضت قناة إكسترا نيوز بث مباشر لـ المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي عقب لقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون.

وفي وقت سابق أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، قال لأعضاء مجلس النواب اللبناني، أن مصر حريصة على دعم لبنان ومساندة مؤسساته.

وأضاف وزير الخارجية، أننا نؤكد ضرورة الحفاظ على استقرار لبنان ووحدته، ولبنان يعد ركنا أساسيا في منظومة الأمن والاستقرار الإقليمي، وأن صون سيادة لبنان واستقلال قراره الوطني أولوية ثابتة بسياستنا الخارجية.

وأوضح أننا نشدد على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 من جميع الأطراف، ونؤكد ضرورة ضمان انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، ونشدد على أهمية وقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية.

الجيش اللبناني

وتابع:" يجب تمكين الجيش اللبناني من أداء دوره في حفظ الأمن والاستقرار، وندعم تعزيز سلطة الدولة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية، ومستعدون لتقديم الدعم للبنان في مجالات التنمية وبناء القدرات، وأن استقرار لبنان ركيزة أساسية في صون الأمن القومي العربي".