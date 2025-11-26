مدبولي: المنظومة الصحية نجحت في تنفيذ جراحات كبرى لاستعادة الأمل لآلاف المرضى

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المرحلة الثانية من المنظومة الصحية في مصر ستشمل أكثر من 18 مليون مواطن، ضمن جهود الدولة لتوسيع نطاق الخدمات الطبية وتحسين جودة الرعاية الصحية.

أكثر من 100 مليون خدمة صحية خلال السنوات الأخيرة

وأشار مدبولي إلى نجاح الدولة في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات بتكلفة 53 مليار جنيه، مقدماً نحو مليون خدمة طبية ضمن مسار القضاء على الفيروسات، وأكثر من 100 مليون خدمة صحية خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح أن المؤسسات الصحية تم تجهيزها لتقديم خدمات أساسية ومتخصصة، مع تحقيق تقدم كبير في عمليات زراعة الكلى وخدمات القلب والتخصصات الطبية الدقيقة. كما لفت إلى اهتمام الدولة بالفئات غير القادرة، حيث تتحمل تكلفة علاج 905 آلاف مواطن ضمن خطط الحماية الصحية لضمان حصولهم على الخدمات دون أعباء مالية.