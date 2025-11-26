مدبولي: قدمنا 100 مليون خدمة طبية من منظومة التأمين الصحي الشامل

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تمكنت من تقديم ما يقرب من مليون خدمة طبية ضمن مسار القضاء على الفيروسات، وهو ما أسهم بشكل مباشر في تخفيف عبء المرض عن المواطنين وتعزيز الحماية الصحية للمجتمع.

100 مليون خدمة طبية قدمتها الدولة لتعزيز جودة الرعاية

وأوضح مدبولي أن الدولة قدمت 100 مليون خدمة طبية خلال السنوات الأخيرة عبر منظومتها الصحية، مما يعكس حجم التطوير الذي تشهده الخدمات المقدمة للمواطنين، وقدرتها على تلبية الاحتياجات الملحّة في مختلف المحافظات.

تجهيز مؤسسات صحية جديدة لرفع ثقة المواطن

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم تجهيز عدد كبير من المؤسسات والمرافق الصحية بهدف رفع كفاءة الخدمة وتعزيز ثقة المواطن في المنظومة، موضحًا أن الدولة تعمل على تقديم خدمات تمس الاحتياج الإنساني بصورة مباشرة وفعّالة.

نجاحات في زراعة الكُلى وخدمات القلب وغيرها من التخصصات الدقيقة

ونوه مدبولي إلى نجاح المنظومة الصحية في إجراء عمليات زراعة الكلى وتقديم خدمات قلب متقدمة، بالإضافة إلى العديد من التخصصات الدقيقة التي تم تطويرها لتواكب المعايير العالمية.

دعم كامل لغير القادرين… والدولة تتحمل تكلفة علاج 905 آلاف مواطن

وأكد أن الدولة أولت اهتمامًا خاصًا بغير القادرين، مشيرًا إلى أن 905 آلاف مواطن غير قادر تتحمل الدولة تكلفة علاجهم بالكامل، في إطار خطط حماية الفئات الأكثر احتياجًا وضمان وصول الخدمة الصحية لهم دون أعباء مالية.

■ 53 مليار جنيه استثمارات لتطوير القطاع الصحي

وكشف مدبولي أن حجم الاستثمارات التي ضختها الدولة في القطاع الصحي وصلت إلى 53 مليار جنيه، بهدف تعزيز البنية التحتية، وتطوير قدرات المؤسسات الطبية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.