قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لقطات من رحلة الأهلي إلى المغرب استعدادا لمواجهة الجيش الملكي.. صور
وزير الرياضة يعلن تفاصيل استضافة مصر لبطولة العالم للكاراتيه بعد غياب 37 عامًا
وزيرة التضامن: منتدى مستشفى أهل مصر حدث علمي غير مسبوق بمصر والشرق الأوسط
انطلاق 89 مدرسة جديدة العام المقبل بشراكة تاريخية مع إيطاليا.. ننشر تفاصيلها وتخصصاتها
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية
الوزير يبحث مع وزيري الصناعة والداخلية والنقل الجزائريين تعزيز التعاون المشترك
البرهان: لا سلام في السودان إلا بتفكيك ميليشيا المتمردين
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025
طوال العام.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطلق احتفالات America250
زاد العزة 81.. قافلة جديدة تحمل 10 آلاف طن مساعدات و90.000 قطعة ملابس شتوية لـ غزة
مدبولي: الهيئة العامة للرعاية الصحية قدمت أكثر من 100 مليون خدمة طبية بـ6 محافظات
هل تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك بالاستقالة؟.. شوبير يوضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدبولي: قدمنا 100 مليون خدمة طبية من منظومة التأمين الصحي الشامل

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
منار عبد العظيم

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تمكنت من تقديم ما يقرب من مليون خدمة طبية ضمن مسار القضاء على الفيروسات، وهو ما أسهم بشكل مباشر في تخفيف عبء المرض عن المواطنين وتعزيز الحماية الصحية للمجتمع.

 100 مليون خدمة طبية قدمتها الدولة لتعزيز جودة الرعاية

وأوضح مدبولي أن الدولة قدمت 100 مليون خدمة طبية خلال السنوات الأخيرة عبر منظومتها الصحية، مما يعكس حجم التطوير الذي تشهده الخدمات المقدمة للمواطنين، وقدرتها على تلبية الاحتياجات الملحّة في مختلف المحافظات.

 تجهيز مؤسسات صحية جديدة لرفع ثقة المواطن

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم تجهيز عدد كبير من المؤسسات والمرافق الصحية بهدف رفع كفاءة الخدمة وتعزيز ثقة المواطن في المنظومة، موضحًا أن الدولة تعمل على تقديم خدمات تمس الاحتياج الإنساني بصورة مباشرة وفعّالة.

نجاحات في زراعة الكُلى وخدمات القلب وغيرها من التخصصات الدقيقة

ونوه مدبولي إلى نجاح المنظومة الصحية في إجراء عمليات زراعة الكلى وتقديم خدمات قلب متقدمة، بالإضافة إلى العديد من التخصصات الدقيقة التي تم تطويرها لتواكب المعايير العالمية.

 دعم كامل لغير القادرين… والدولة تتحمل تكلفة علاج 905 آلاف مواطن

وأكد أن الدولة أولت اهتمامًا خاصًا بغير القادرين، مشيرًا إلى أن 905 آلاف مواطن غير قادر تتحمل الدولة تكلفة علاجهم بالكامل، في إطار خطط حماية الفئات الأكثر احتياجًا وضمان وصول الخدمة الصحية لهم دون أعباء مالية.

■ 53 مليار جنيه استثمارات لتطوير القطاع الصحي

وكشف مدبولي أن حجم الاستثمارات التي ضختها الدولة في القطاع الصحي وصلت إلى 53 مليار جنيه، بهدف تعزيز البنية التحتية، وتطوير قدرات المؤسسات الطبية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

مدبولي رئيس الوزراء منظومة التأمين الصحي الشامل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء القديم

خلال 4 أيام.. تحذير هام لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور فيروس ماربورج في المدارس وسر قرارات "تعليم البحيرة"|توضيح عاجل الآن

إمام عاشور

إعارة مع أحقية الشراء وجنسية أمريكية .. تفاصيل عرض إمام عاشور

دار الإفتاء

حكم عدم الاستيقاظ لـ صلاة الفجر كل يوم.. الإفتاء توضح

حالة الطقس

تحذيرات الأرصاد: أمطار رعدية مرتقبة على هذه المناطق

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم .. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

الدواجن

دون الـ 60 جنيهًا .. هبوط عنيف في أسعار الدواجن بالأسواق

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة: تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات جديدة

ترشيحاتنا

الأسهم الأوروبية ترتفع وسط توقعات بخفض الفائدة الأمريكية

الأسهم الأوروبية ترتفع وسط توقعات بخفض الفائدة الأمريكية

اندلاع حريق ضخم في مجمع سكني بمنطقة "تاي بو" في هونج كونج

اندلاع حريق ضخم في مجمع سكني بمنطقة "تاي بو" في هونج كونج

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

أبو الغيط: الإعلام يظل حائط صد في مواجهة الفكر المتشدد والمتطرف

بالصور

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14

الهجوم على شاطئ معادي وقصف جوي.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

سلالة إنفلوانزا جديدة تضرب بقوة.. نجل الدكتور هاني الناظر يوجه تحذيرًا عاجلًا

هانى الناظر
هانى الناظر
هانى الناظر

طريقة عمل سلطة البابا غنوج .. خطوة بخطوة لطبق شهي وصحي

طريقة عمل سلطة البابا غنوج
طريقة عمل سلطة البابا غنوج
طريقة عمل سلطة البابا غنوج

فيديو

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

الهجوم على شاطئ معادي وقصف جوي.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

المزيد