أبرز الشكاوى بعد 50 ألف ميل .. أسوأ عيوب سيارة شيفروليه كولورادو

رغم أن شيفروليه كولورادو تعد واحدة من أنجح شاحنات البيك أب متوسطة الحجم في السوق الأمريكي، وتحتل المركز الثاني في المبيعات بعد تويوتا تاكوما متفوقة على فورد رينجر، إلا أن تجربة امتلاك طويلة تكشف دائمًا الجوانب التي لا تظهر في الأيام الأولى.

اختبر فريق MotorTrend كولورادو لمدة عام كامل وقطع بها أكثر من 50 ألف ميل، ليخرج بعدد من الملاحظات المهمة حول الأداء والاستخدام اليومي.

راحة عالية وقدرات قوية… لكن ليست بلا مشاكل

أشاد الفريق براحة كولورادو أثناء القيادة داخل المدن والزحام، إضافة إلى قدراتها القوية في الطرق الوعرة، حيث أثبتت أنها قادرة على التعامل مع الرمال والدروب القاسية بسهولة.

ومع ذلك، كشفت الاستخدامات الطويلة عن نقاط ضعف مزعجة بالنسبة للسائقين الذين يعتمدون عليها يوميًا.

أبرز الشكاوى بعد 50 ألف ميل من الاستخدام

أهم المشكلات التي ظهرت تتعلق ببعض جوانب الاعتمادية والتحمل على المدى الطويل، خاصة مع كثرة القيادة في ظروف متنوعة.

كما اشتكى الفريق من سلوك بعض الأنظمة الإلكترونية التي لم تكن دائمًا بالاستجابة المطلوبة، إضافة إلى ظهور أصوات واهتزازات طفيفة مع زيادة الأميال، ما يعكس الحاجة إلى تحسينات في جودة التجميع وبعض المواد الداخلية.

كذلك لوحظ أن التعليق قد يصبح قاسيًا نسبيًا مع التآكل بمرور الوقت، مما يقلل من الراحة التي تشتهر بها السيارة.

ورغم أن كولورادو أثبتت قوتها في السحب والتعامل مع المسارات الوعرة، فإن التجربة الطويلة بيّنت أن الاعتماد عليها بشكل يومي لمسافات طويلة قد يكشف عن نقاط ضعف لم تظهر في الاستخدام القصير.

ومع ذلك، تبقى السيارة خيارًا ذا قيمة جيدة لمن يريد مركبة عملية قوية، بشرط معرفة المشكلات المحتملة والاستعداد لها مسبقًا.