بـ 85 جنيهًا .. رجّع كارت شحن عداد الكهرباء المفقود بهذه الطريقة
أسعار الذهب اليوم .. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن
كيفية الاستعلام واستخراج كارت الخدمات المتكاملة 2025
اطمن بنفسك .. خطوات مراجعة فاتورة الكهرباء الشهرية بنفسك
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمُترشحين
«الشناوي» و«جراديشار» أبرزهم .. غياب 7 لاعبين عن الأهلي أمام الجيش الملكي المغربي
3 أجهزة في منزلك تسرق الكهرباء .. اعرفها
«دلياني»: المجتمع الإسرائيلي يُربّي أجيالاً ترى الفلسطيني مادة للإبادة
30 سلعة مُخفضة.. قائمة أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2025
إعارة مع أحقية الشراء وجنسية أمريكية .. تفاصيل عرض إمام عاشور
«القومي للمرأة» يشيد بـ«النيابة الإدارية» و«قضايا الدولة» في إشراف انتخابات النواب
دعاء الصباح لتيسير الرزق.. لا تغفل عن دعوة تجلب لك الخير كله
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أبرز الشكاوى بعد 50 ألف ميل .. أسوأ عيوب سيارة شيفروليه كولورادو

عزة عاطف

رغم أن شيفروليه كولورادو تعد واحدة من أنجح شاحنات البيك أب متوسطة الحجم في السوق الأمريكي، وتحتل المركز الثاني في المبيعات بعد تويوتا تاكوما متفوقة على فورد رينجر، إلا أن تجربة امتلاك طويلة تكشف دائمًا الجوانب التي لا تظهر في الأيام الأولى. 

اختبر فريق MotorTrend كولورادو لمدة عام كامل وقطع بها أكثر من 50 ألف ميل، ليخرج بعدد من الملاحظات المهمة حول الأداء والاستخدام اليومي.

راحة عالية وقدرات قوية… لكن ليست بلا مشاكل

أشاد الفريق براحة كولورادو أثناء القيادة داخل المدن والزحام، إضافة إلى قدراتها القوية في الطرق الوعرة، حيث أثبتت أنها قادرة على التعامل مع الرمال والدروب القاسية بسهولة. 

ومع ذلك، كشفت الاستخدامات الطويلة عن نقاط ضعف مزعجة بالنسبة للسائقين الذين يعتمدون عليها يوميًا.

أبرز الشكاوى بعد 50 ألف ميل من الاستخدام

أهم المشكلات التي ظهرت تتعلق ببعض جوانب الاعتمادية والتحمل على المدى الطويل، خاصة مع كثرة القيادة في ظروف متنوعة. 

كما اشتكى الفريق من سلوك بعض الأنظمة الإلكترونية التي لم تكن دائمًا بالاستجابة المطلوبة، إضافة إلى ظهور أصوات واهتزازات طفيفة مع زيادة الأميال، ما يعكس الحاجة إلى تحسينات في جودة التجميع وبعض المواد الداخلية. 

كذلك لوحظ أن التعليق قد يصبح قاسيًا نسبيًا مع التآكل بمرور الوقت، مما يقلل من الراحة التي تشتهر بها السيارة.

ورغم أن كولورادو أثبتت قوتها في السحب والتعامل مع المسارات الوعرة، فإن التجربة الطويلة بيّنت أن الاعتماد عليها بشكل يومي لمسافات طويلة قد يكشف عن نقاط ضعف لم تظهر في الاستخدام القصير. 

ومع ذلك، تبقى السيارة خيارًا ذا قيمة جيدة لمن يريد مركبة عملية قوية، بشرط معرفة المشكلات المحتملة والاستعداد لها مسبقًا.

شيفروليه كولورادو مشاكل كولورادو عيوب البيك أب MotorTrend تويوتا تاكوما فورد رينجر

إجراءات عاجلة بالمدارس لوقاية الطلاب من فيروس ماربورج |ماذا قررت تعليم البحيرة؟

على طريقة أفلام السيما | لصوص يقتحمون شقة 3 أيام متواصلة .. مفاجأة في اليوم الأخير.. والضحية يكشف التفاصيل

بعد استمرار حبسه.. أول تعليق من زوجة رمضان صبحي

حالة الطقس غدا .. أجواء خريفية مائلة للبرودة وأمطار تضرب هذه المحافظات

هكتب كتابي كمان كام يوم | طلب صريح من نجم الأهلي لإدارة الفريق

منافس محتمل| مصر والمكسيك في المباراة الإفتتاحية بـ كاس العالم 2026

بعد استمرار حبسه .. ماذا قال رمضان صبحي في اتهامه بالتزوير؟ مفاجآت مثيرة

حكم عدم الاستيقاظ لـ صلاة الفجر كل يوم.. الإفتاء توضح

الاتحاد السكندري يفجّر مفاجأة مثيرة بشأن أزمة نهائي السلة أمام الأهلي

انطلاق المعسكر الأخير للمنتخب الوطنى المشارك فى كأس العرب بمركز المنتخبات

مؤتمر صحفي عالمي قبل أيام من انطلاق بطولة العالم للكاراتيه

5 عادات بسيطة تعزّز ذكاء طفلك بدون تدريب.. طرق سهلة لدعم نمو الدماغ

مع بداية الشتاء .. 10 وصايا ذهبية لحماية الأطفال من نزلات البرد المُتكرّرة

«هوندا» تكشف عن سيارتها إنتيجرا «تاجرا» الجريئة لأول مرة

مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى من الحمل.. دراسة تكشف حقيقة التأثير على الجنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

