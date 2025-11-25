قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: مصر متمسكة برفض تهجير الفلسطينيين وطرح رؤية شاملة للسلام
نص مرافعة دفاع رمضان صبحي في قضية التزوير.. ماذا قال؟
توافد الناخبين على لجان السيدة زينب في آخر أيام المرحلة الثانية للانتخابات
موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 .. تعرف عليه
الجامعة العربية والأمم المتحدة تناقشان حقوق المرأة وحماية الطـ.ـفل وقت النزاعات
العربية لحقوق الإنسان: تراجع المخالفات بانتخابات النواب والإقبال كبير
الرئيس السيسي يؤكد اعتزام مصر استضافة مؤتمر دولى حول إعادة إعمار غزة
الرئيس السيسي: دفع وتيرة التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر والجزائر
صوتنا أمانة.. رمضان عبدالمعز يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب بالقاهرة الجديدة
وفاة مواطن بأزمة قلبية داخل لجنة بالخصوص عقب الإدلاء بصوته في انتخابات النواب
رومانيا: اختراق مسيرتين أجواء البلاد على الحدود مع أوكرانيا
الأمطار تضرب قطاع غزة.. والفلسطينيون بلا مأوى ويواجهون مصيرا مجهولا
أصل الحكاية

أغرب بطاقة حمراء في التاريخ| طرد لاعب بعد اشتباكه مع زميله.. وحكم يستبعد مساعده

أغرب بطاقة حمراء في تاريخ كرة القدم
أغرب بطاقة حمراء في تاريخ كرة القدم
أمينة الدسوقي

شهد لقاء إيفرتون ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، واحدة من أغرب الحالات التحكيمية هذا الموسم، بعدما أشهر الحكم بطاقة حمراء في وجه لاعب خط الوسط السنغالي إدريسا غاي عقب دخوله في اشتباك مع زميله مايكل كين داخل أرض الملعب.

تفاصيل الواقعة داخل الملعب

حدثت الواقعة في الدقيقة 13 من المباراة التي كانت تشير إلى التعادل السلبي، وذلك خلال هجمة مرتدة سريعة لمانشستر يونايتد. 

بعد تسديدة برونو فرنانديز التي علت العارضة، ظهر خلاف حاد بين غاي وكين حول تمركز اللاعبين خلال الهجمة.

الكاميرات لم ترصد بداية الاشتباك، إلا أن الإعادة التلفزيونية أظهرت لحظة قيام كين بدفع زميله بعيدًا، قبل أن يرد غاي بدفع أعنف.

ورغم تدخل الحارس جوردان بيكفورد لتهدئة الموقف، قرر الحكم إشهار البطاقة الحمراء لغاي مباشرة.

قرار مدعوم بتقنية الفيديو

أكد مركز مباريات الدوري الإنجليزي لاحقا أن قرار الطرد جاء بناءً على سلوك عنيف من غاي ضد زميله، مشيرًا إلى أن اللاعب وجه "ضربة واضحة" لمايكل كين.

 كما دعمت تقنية الفيديو المساعد (VAR) القرار، لينتهي مشوار غاي في المباراة بشكل مفاجئ أثار جدلاً واسعاً بين الجماهير.

رفع البطاقة الحمراء في وجه حكم الراية

الواقعة لم تكن الاولى الغريبة من نوعها ولكن في موسم 2016–2017 من الدوري الاسكتلندي الممتاز، التقى فريق كيلمارنوك بضيفه داندي على ملعب "رغبي بارك"، في مباراة اتسمت بالندية رغم الظروف الصعبة التي عانى منها الفريقان آنذاك، خصوصاً كيلمارنوك الذي كان يصارع لتفادي الهبوط، بينما كان داندي يبحث عن تحسين مركزه في جدول الترتيب.

شهد اللقاء حضوراً جماهيرياً متوسطاً وأجواء متوترة بسبب أهمية النقاط، قبل أن يتحول الحدث من مباراة تقليدية إلى مناسبة سيخلدها التاريخ الكروي بسبب واقعة غير مسبوقة.

الواقعة الأغرب.. الحكم يطرد مساعده

خلال المباراة نفسها، وقع حدث استثنائي وصفه كثيرون بأنه “أغرب بطاقة حمراء في تاريخ كرة القدم” فقد فاجأ الحكم كريغ تومسون الجميع عندما أبرز البطاقة الحمراء في وجه مساعده أندي ماكويليم، حكم الراية.

سبب الطرد غير معتاد

بدأت القصة عندما شعر ماكويليم بآلام حادة في معدته داخل أرض الملعب، قبل أن يتقيأ على خط التماس وأمام هذا المشهد غير اللائق أمام اللاعبين والجماهير، قرر الحكم تومسون إيقاف المباراة وإخراج البطاقة الحمراء في وجه مساعده، في سابقة لم تسجل من قبل.

توقفت المباراة لعدة دقائق حتى جرى استبدال المساعد، ثم استؤنف اللعب لاحقاً وسط دهشة الجماهير التي تابعت الواقعة الغريبة.

نتيجة المباراة

انتهت المواجهة بفوز فريق داندي بهدف نظيف، لكن الحدث الأكثر تداولاً وبقاء في الذاكرة لم يكن الهدف، بل البطاقة الحمراء الشهيرة التي رفعت في وجه حكم الراية.
 

بطاقة حمراء لقاء إيفرتون ومانشستر يونايتد إيفرتون الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي البطاقة الحمراء

ايتن عامر

أيتن عامر ترد على والدة المذيعة شيماء جمال: مليش في تجارة العجول

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

تريزيجيه

خالد بيبو يوجه رسالة لنجم الأهلي: مينفعش اللي بتعمله

حالة الطقس

الطقس اليوم .. استمرار انخفاض الحرارة وأمطار رعدية بهذه المناطق

رمضان صبحي

معملوش حاجة.. ملخص مرافعات دفاع رمضان صبحي وباقي المتهمين بقضية التزوير

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

رمضان صبحي

بعد فض الأحراز ومرافعات الدفاع.. رفع جلسة محاكمة رمضان صبحي للقرار

الضويني يتفقد برنامج تعلم لغة الإشارة

الضويني يتفقد برنامج تعلم لغة الإشارة في الجامع الأزهر

مفتى الجمهورية خلال مشاركته فى احتفالية الأوقاف

مفتي الجمهورية يشارك في احتفالية الأوقاف بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية: شراء الأصوات الانتخابية حرام شرعا ومن الكبائر

بالصور

التفكير الزائد… كيف يدمّر يومك دون أن تشعري؟ وأقوى 7 طرق لإيقافه

التفكير الزائد… كيف يدمّر يومك دون أن تشعري؟ وأقوى 7 طرق لإيقافه
التفكير الزائد… كيف يدمّر يومك دون أن تشعري؟ وأقوى 7 طرق لإيقافه
التفكير الزائد… كيف يدمّر يومك دون أن تشعري؟ وأقوى 7 طرق لإيقافه

بمساعدة أبنائه.. عامل في شركة فورد يسرق قطع غيار بملايين الدولارات

فورد
فورد
فورد

شاي القرفة والزنجبيل.. مشروب التريند لفقدان الوزن وتنشيط الجسم

شاي القرفة والزنجبيل… المشروب الذي أصبح تريند لفقدان الوزن وتنشيط الجسم
شاي القرفة والزنجبيل… المشروب الذي أصبح تريند لفقدان الوزن وتنشيط الجسم
شاي القرفة والزنجبيل… المشروب الذي أصبح تريند لفقدان الوزن وتنشيط الجسم

إقبال نسائي على الانتخابات البرلمانية للمرحلة الثانية بعين شمس

الانتخابات البرلمانية
الانتخابات البرلمانية
الانتخابات البرلمانية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

