أغرب بطاقة حمراء في التاريخ| طرد لاعب بعد اشتباكه مع زميله.. وحكم يستبعد مساعده

شهد لقاء إيفرتون ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، واحدة من أغرب الحالات التحكيمية هذا الموسم، بعدما أشهر الحكم بطاقة حمراء في وجه لاعب خط الوسط السنغالي إدريسا غاي عقب دخوله في اشتباك مع زميله مايكل كين داخل أرض الملعب.

تفاصيل الواقعة داخل الملعب

حدثت الواقعة في الدقيقة 13 من المباراة التي كانت تشير إلى التعادل السلبي، وذلك خلال هجمة مرتدة سريعة لمانشستر يونايتد.

بعد تسديدة برونو فرنانديز التي علت العارضة، ظهر خلاف حاد بين غاي وكين حول تمركز اللاعبين خلال الهجمة.

الكاميرات لم ترصد بداية الاشتباك، إلا أن الإعادة التلفزيونية أظهرت لحظة قيام كين بدفع زميله بعيدًا، قبل أن يرد غاي بدفع أعنف.

ورغم تدخل الحارس جوردان بيكفورد لتهدئة الموقف، قرر الحكم إشهار البطاقة الحمراء لغاي مباشرة.

قرار مدعوم بتقنية الفيديو

أكد مركز مباريات الدوري الإنجليزي لاحقا أن قرار الطرد جاء بناءً على سلوك عنيف من غاي ضد زميله، مشيرًا إلى أن اللاعب وجه "ضربة واضحة" لمايكل كين.

كما دعمت تقنية الفيديو المساعد (VAR) القرار، لينتهي مشوار غاي في المباراة بشكل مفاجئ أثار جدلاً واسعاً بين الجماهير.

رفع البطاقة الحمراء في وجه حكم الراية

الواقعة لم تكن الاولى الغريبة من نوعها ولكن في موسم 2016–2017 من الدوري الاسكتلندي الممتاز، التقى فريق كيلمارنوك بضيفه داندي على ملعب "رغبي بارك"، في مباراة اتسمت بالندية رغم الظروف الصعبة التي عانى منها الفريقان آنذاك، خصوصاً كيلمارنوك الذي كان يصارع لتفادي الهبوط، بينما كان داندي يبحث عن تحسين مركزه في جدول الترتيب.

شهد اللقاء حضوراً جماهيرياً متوسطاً وأجواء متوترة بسبب أهمية النقاط، قبل أن يتحول الحدث من مباراة تقليدية إلى مناسبة سيخلدها التاريخ الكروي بسبب واقعة غير مسبوقة.

الواقعة الأغرب.. الحكم يطرد مساعده

خلال المباراة نفسها، وقع حدث استثنائي وصفه كثيرون بأنه “أغرب بطاقة حمراء في تاريخ كرة القدم” فقد فاجأ الحكم كريغ تومسون الجميع عندما أبرز البطاقة الحمراء في وجه مساعده أندي ماكويليم، حكم الراية.

سبب الطرد غير معتاد

بدأت القصة عندما شعر ماكويليم بآلام حادة في معدته داخل أرض الملعب، قبل أن يتقيأ على خط التماس وأمام هذا المشهد غير اللائق أمام اللاعبين والجماهير، قرر الحكم تومسون إيقاف المباراة وإخراج البطاقة الحمراء في وجه مساعده، في سابقة لم تسجل من قبل.

توقفت المباراة لعدة دقائق حتى جرى استبدال المساعد، ثم استؤنف اللعب لاحقاً وسط دهشة الجماهير التي تابعت الواقعة الغريبة.

نتيجة المباراة

انتهت المواجهة بفوز فريق داندي بهدف نظيف، لكن الحدث الأكثر تداولاً وبقاء في الذاكرة لم يكن الهدف، بل البطاقة الحمراء الشهيرة التي رفعت في وجه حكم الراية.

