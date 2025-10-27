شوبير يعلق على شكوى الأهلي ضد الحكم بعد طرد جراديشار

علق الإعلامي أحمد شوبير، على شكوى الأهلي ضد حكم مباراة ايجل نوار بعد طرد اللاعب جراديشار.

وقال شوبير: ''لو الواقعة دي في أوروبا كان الإيقاف هيترفع والحكم هيتوقف والأمور تنتهي سريعا لكن في أفريقيا لا أضمن لك شيئًا، أتوقع إن الكاف هيكتفوا بإيقاف جراديشار مباراة والحكم ده طبعا هيتوقف، لكن لجنة الحكام في الاتحاد الافريقي اتشالت واللي جايين لسه مش عارفين أي حاجة وأتمنى الأمور تتظبط بقى عشان كده الأمر سخيف جدا''.

الأهلي يتظلم من الحكم السنغالي.. ويطلب عدم إيقاف جراديشار

وكان قد أرسل النادي الأهلي اليوم الأحد تظلما للاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف من قرارات الحكم السنغالي عيسي سي الذي أدار مباراة أمس السبت أمام إيحيل نوار بطل بوروندي في إياب دور ال 32 بدوري أبطال إفريقيا.

جاء في التظلم القرارات الخاطئة العديدة التي وردت في اللقاء لحكم المباىة وفى مقدمتها الطرد المباشر للمهاجم السلوفيني نييتس جراديشار وعدم طرد مدافع المنافس الذي قام بالاعتداء علي أحمد رمضان بيكهام وأداء الأهلي ما يزيد عن 75 دقيقة ناقص العدد.

وطلب النادي الأهلي في تظلمه إلي الكاف مدعوما بالفيديو عدم إيقاف المهاجم السلوفيني نييتس جراديشار لإن قرار الحكم لا يستند إلي واقع عملا بمبدأ وحرصا علي نجاح المسابقات الإفريقية.