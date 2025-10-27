هشام حنفي يثير الجدل بشأن طرد جراديشار في مباراة إيجل نوار

علق هشام حنفي نجم الأهلي السابق، علي طرد جراديشار في مباراة إيجل نوار.

وقال هشام حنفي في تصريحات إذاعية :"طرد جراديشار في مباراة إيجل نوار كان قرار غريب جدًا، الكورة لا ترتقي للطرد، عشان كده أنا مع قرار الأهلي بالتظلم وتقديم شكوى ضد الحكم السنغالي، لازم النادي يحافظ على حقوق لاعبيه".

الأهلي يتظلم من الحكم السنغالي.. ويطلب عدم إيقاف جراديشار

وكان قد أرسل النادي الأهلي اليوم الأحد تظلما للاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف من قرارات الحكم السنغالي عيسي سي الذي أدار مباراة أمس السبت أمام إيحيل نوار بطل بوروندي في إياب دور ال 32 بدوري أبطال إفريقيا.

جاء في التظلم القرارات الخاطئة العديدة التي وردت في اللقاء لحكم المباىة وفى مقدمتها الطرد المباشر للمهاجم السلوفيني نييتس جراديشار وعدم طرد مدافع المنافس الذي قام بالاعتداء علي أحمد رمضان بيكهام وأداء الأهلي ما يزيد عن 75 دقيقة ناقص العدد.

وطلب النادي الأهلي في تظلمه إلي الكاف مدعوما بالفيديو عدم إيقاف المهاجم السلوفيني نييتس جراديشار لإن قرار الحكم لا يستند إلي واقع عملا بمبدأ وحرصا علي نجاح المسابقات الإفريقية.