رياضة

الزمالك يستخرج تأشيرة سفر دونجا للإمارات‏ للمشاركة في السوبر المصري

دونجا
دونجا
باسنتي ناجي

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير مفاجأة بشأن اللاعب نبيل عماد دونجا.

وكتب الدردير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"الزمالك ..يستخرج تأشيرة سفر دونجا للإمارات‏ للمشاركة في السوبر المصري".

إيهاب الكومى يكشف مفاجأة وينشر خطابا رسميا بشأن عقوبة ثلاثي الزمالك

وكان قد كشف إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري السابق، عن مفاجأة  حول موقف نبيل عماد “دونجا”، لاعب نادي الزمالك في بطولة السوبر المصري التي ستقام في الإمارات خلال شهر نوفمبر المقبل.

ونشر إيهاب الكومي خطابا رسميا بشأن العقوبة عبر حسابه على «فيسبوك»: “بخصوص عقوبات السوبر بتاريخ 31 من شهر أكتوبر 2024 تم إرسال العقوبات الخاصة بمباراة السوبر لنادي الزمالك”.

وأضاف: “تضمنت العقوبات التي أقرتها لجنة المسابقات بالاتحاد المصري والخاصة بالكابتن عبدالواحد السيد ونبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي إلى جانب تغريم نادي الزمالك عشرين ألف جنيه”.

وأتم: “لا أدري سببا لهذا اللغط في هذا التوقيت أرجوكم الأمر لا يتعلق بالزمالك أو الأهلي فقط أوضح الحقيقة وما تم إقراره في حينه”.
 

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد موعد إقامة منافسات كأس السوبر المصري لكرة اليد، حيث يقام النهائي يوم 12 نوفمبر في دولة الإمارات.

كان اتحاد اليد أعلن قبل أيام إقامة نهائي كأس السوبر في الإمارات على أن يقام نصف النهائي في القاهرة.

ويقام نصف النهائي يوم 5 نوفمبر حيث يلعب الزمالك وسموحة الساعة 4 عصرا ، و الأهلي مع سبورتنج الساعة 6:30 مساء على صالة العاصمة الإدارية، ويتأهل الفائز في المواجهتين للنهائي الذي سيقام في الإمارات يوم 12 من نوفمبر.

وتوج الأهلي مؤخرا بلقب بطولة إفريقيا للأندية لكرة اليد بالمغرب على حساب فريق منتدى المغربي في النهائي بنتيجة 31 -20.

كما شارك فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي في البطولة لكنه حقق الوصافة بعد خسارته مع أتليتكو الأنجولي في النهائي.  

