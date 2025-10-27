الأهلي السعودي يخشى مفاجآت الباطن في كأس خادم الحرمين الشريفين

يحل الأهلي السعودي، ضيفًا ثقيلًا على فريق الباطن، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتنطلق مباراة الأهلي والباطن في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المُكرمة، على ملعب “الباطن”.

الأهلي ضد الباطن

ويستهدف الأهلي بقيادة مدربه الألماني ماتياس يايسله، تحقيق انتصاره الثالث على التوالي في مختلف المسابقات والتأهل إلى الدور ربع النهائي.

ويتفوق الأهلي في المواجهات المباشرة قبل لقاء الليلة، حيث تغلب على الباطن في 3 مواجهات وتعادل في مباراتين ولم يتذوق طعم الخسارة.

في المقابل، يتسلح الباطن بعاملي الأرض والجمهور، لتحقيق مفاجأة مدوية بالفوز على الراقي والعبور إلى الدور المقبل.

ويحمل الاتحاد لقب النسخة الماضية من كأس خادم الحرمين الشريفين، بينما يتربع الأهلي على صدارة الأكثر تتويجًا بـ13 لقبًا.