الغندور: لو دونجا موقوف القرار هيكون طالع من لجنة المسابقات وبلاش رغي
رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك بعد تراجعه لأقل من 47.50 جنيه
حزب الله: قرار خوض حرب الإسناد دعمًا لغزة كان مدروسًا وصحيحًا
فريدة سيف النصر تعلن عن موعد ومكان عزاء شقيقها
وزارة الخارجية تستقبل وفدا من رؤساء المجالس التنفيذية لبرامج الأمم المتحدة
غدا آخر موعد.. الداخلية تستقبل طلبات حج القرعة
مادة كاوية وفسحة الموت.. القصة الكاملة لإنهاء حياة أم وأولادها الثلاثة.. اعترافات وتحقيقات
هدية المتحف المصري الكبير للأطفال.. ماذا ينتظرهم؟
البث الإسرائيلية: السماح لحماس بإجراء جولة ميدانية في منطقة الشجاعية شمالي غزة
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 27-10-2025
فقدان 2 من طاقمها..غرق سفينة صينية بعد اصطدامها بأخرى
اصطفاف العشرات من شاحنات المساعدات أمام معبر رفح تمهيدا لدخول غزة
رياضة

قائمة الجوائز المالية لبطولة السوبر المصري.. تفاصيل

السوبر المصري
السوبر المصري
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن حجم الجوائز المالية لبطولة السوبر المصري .

وكتب أحمد عبد الباسط عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"الجوائز المالية لبطولة السوبر المصري نظير المشاركة:

الأهلي 50 ألف دولار 

الزمالك 50 ألف دولار 

بيراميدز 50 ألف دولار 

سيراميكا 50 ألف دولار

▪️ المركز الأول .. 300 ألف دولار

▪️المركز الثاني .. 200 ألف دولار".

مفاجأة بشأن مشاركة دونجا في السوبر المصري

وكان قد كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن مفاجأة بشأن لاعب نادي الزمالك نبيل عماد دونجا

وكتب أحمد عبد الباسط عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"اتحاد الكرة أرسل كشف نادي الزمالك الذي يضم 55 اسما للجانب الإماراتي والكشف يضم اسم اللاعب نبيل عماد علي مهدي (دونجا).

وأضاف: طبقا لمعلوماتي ..  لو في قرار رسمي في اتحاد الكرة يخص إيقاف دونجا يبقى إرسال اتحاد الكرة للكشف وفيه اسم اللاعب "خطأ" وكان يستوجب إعادة الكشف للزمالك ورفع اسم اللاعب لاستبداله".

وأكمل: مسؤول بالمجلس الحالي لاتحاد الكرة قال لي “احنا جينا بعد السوبر الماضي ولم نكن المجلس المسؤول، واستدعينا كل الموظفين من إدارة المسابقات المتواجدين من الموسم الماضي للتحقيق في الأمر”.

وكان قد علق الاعلامي خالد الغندور، على الجدل المثار حول موقف نبيل عماد دونجا، لاعب نادي الزمالك علي موقع الاتحاد بعقوبات السوبر .

وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: "لو دونجا موقوف القرار هيكون طالع من لجنة المسابقات و منشور علي موقع الإتحاد بعقوبات السوبر الماضي سهلة هي مش سوشيال ميديا و مين قال و مين اعلن القصة محضر و اجتماع و لجنة مسئولة  و تصدر  القرارات و تعلن عنها علي الموقع الرسمي للرابطة او للإتحاد و بلاش رغي".

وفاز فريق الزمالك على نظيره ديكيداها الصومالي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة على ستاد السلام، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ليتأهل الأبيض إلى دور المجموعات بعدما سبق وفاز الزمالك في لقاء الذهاب بسداسية دون رد.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها يوم 30 أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

السوبر المصري الاهلي الزمالك

