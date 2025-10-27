الغندور عن أزمة إيقاف دونجا: بلاش رغي





علق الاعلامي خالد الغندور، على الجدل المثار حول موقف نبيل عماد دونجا، لاعب نادي الزمالك علي موقع الاتحاد بعقوبات السوبر









وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :"لو دونجا موقوف القرار هيكون طالع من لجنة المسابقات و منشور علي موقع الإتحاد بعقوبات السوبر الماضي سهلة هي مش سوشيال ميديا و مين قال و مين اعلن القصة محضر و اجتماع و لجنة مسئولة و تصدر القرارات و تعلن عنها علي الموقع الرسمي للرابطة او للإتحاد و بلاش رغي".

وفاز فريق الزمالك على نظيره ديكيداها الصومالي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة على ستاد السلام، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ليتأهل الأبيض إلى دور المجموعات بعدما سبق وفاز الزمالك في لقاء الذهاب بسداسية دون رد.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها يوم 30 أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.