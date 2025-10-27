قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طيران الرياض يطلق أولى رحلاته اليومية إلى هيثرو بلندن
هل تقبل الصلاة على النبي من الفاسق؟.. علي جمعة يجيب
انقلاب سيارة علي رؤوف صاحب أغنية أنا بشحت بالجيتار.. صور
نزاهة وشرف..رجال إسعاف السويس يعثرون على مصوغات ذهبية داخل سيارة تعرضت لحادث
الأسطول الأمريكي يعلن سقوط مروحية ومقاتلة في بحر الصين الجنوبي
تقارير إسرائيلية: حماس متمسكة بسلاحها رغم الاتفاق
دعاء الصباح للرزق.. كلمات مستجابة تفتح لك أبواب السماء
أسعار الحديد محليا وعالميا اليوم الإثنين
سيد عبد الحفيظ يكشف كواليس ترشحه لانتخابات الأهلي: مصلحة النادي فوق الجميع
الأمم المتحدة تدعو لتأمين ممر إنساني السودانيين المحاصرين في الفاشر
متى سيبدأ حفل افتتاح المتحف المصري الكبير؟ اعرف الوقت بالدقيقة
رياضة

لاعب المقاولون السابق: بيراميدز يحتاج وقتا طويلا ليصل لمكانة الأهلي والزمالك

بيراميدز
بيراميدز
رباب الهواري

قال أحمد حمودة نجم المقاولون العرب السابق إن يِيس توروب المدير الفني للنادي الأهلي أخطأ في إدارة مباراة إيجل نوار البوروندي في دوري أبطال أفريقيا، مشيرًا إلى أن التشكيل الذي بدأ به اللقاء صعّب من مهمة الفريق، خاصة بعد طرد جراديشار في أول ربع ساعة من المباراة.

وأضاف حمودة خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور، أن أحمد عبد القادر كان من أبرز لاعبي الأهلي في مواجهة نوار، ومع ذلك كان أول اللاعبين الذين تم استبدالهم، وهو ما يثير علامات استفهام حول قرارات المدير الفني.

وتطرق حمودة للحديث عن نادي بيراميدز، مؤكدًا أن أمامه الكثير من الوقت والعمل حتى يصل إلى مكانة القطبين الأهلي والزمالك.

واختتم حمودة تصريحاته قائلًا أن الزمالك يمر بظروف صعبة، مشددًا على أنه لو تعرض الأهلي لمثل هذه الظروف لواجه نفس المعاناة.

بيراميدز الاهلي دورى ابطال افريقيا اخبار الرياضة

